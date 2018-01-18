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18 января 2018, 18:00 3

Минвостокразвития России хочет увеличить ТОР «Приамурская»

Минвостокразвития России хочет увеличить ТОР «Приамурская»
Фото: Glav-Dacha.ru

Минвостокразвития России внесло в правительство РФ предложение о расширении ТОР «Приамурская», созданной в Амурской области. Благодаря этому инвестор построит здесь комбикормовый завод мощностью 68,4 тысячи тонн кормов на основе кукурузы и сои.

«Мы постоянно расширяем границы ТОРов. Инвесторы говорят: а нас вот эта локация интересует. Хорошо, значит, здесь и будет ТОР. Мы вносим поправки в постановление правительства, и границы ТОР устанавливаются там, где инвестор планирует реализовать свой проект. ТОРы идут за инвесторами», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Потребителями продукции нового комбикормового завода станут предприятия как Амурской области, так и других субъектов ДФО – Приморья, Якутии, Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций составит более 186,6 миллиона рублей частных инвестиций. Будет создано около 90 новых рабочих мест.

ТОР «Приамурская» создана постановлением правительства России 21 августа 2015 года. ТОР размещена на территории Благовещенского и Ивановского районов Амурской области Дальневосточного федерального округа, основная ее специализация – логистика и промышленность. В настоящее время резиденты ТОР «Приамурская» реализуют четыре проекта с объемом инвестиций 124,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #производство #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    5 часов назад

    ТОР в Ивановском районе просто утопия, ничего не работает....Нет результата нет рабочих мест

  • не люблю

    не люблю
    5 часов назад

    вот нормальная тема-комбикормовый завод, животноводческие хозяйства это утопия, а вот в супермаркетах(их сейчас ну очень много) свежий комбикорм на любой вкус к столу. это то что надо

  • KenshiN

    KenshiN
    2 часа назад

    не люблю

    вот нормальная тема-комбикормовый завод, животноводческие хозяйства это утопия, а вот в супермаркетах(их сейчас ну очень много) свежий комбикорм на любой вкус к столу. это то что надо



    По вашему коровы, свиньи, курицы чего жрут? Травку чтоле?

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