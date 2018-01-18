Китайцы «подсели» на российские конфеты «Крокант»
Российские грильяжные конфеты «Крокант» стали пользоваться огромным спросом у жителей КНР. С 1 ноября 2017 года из России через КПП Маньчжоули было ввезено 66 партий этого лакомства общим весом 1 220 тонн и стоимостью 3,31 миллиона юаней, сообщает ИА «Синьхуа».
Эти цифры в 3,5, 4,5 и 4,1 раза соответственно превысили показатели за весь 2016 год. Доля «Кроканта» в импорте российских конфет по объему, весу и стоимости составила соответственно 93, 99 и 99 %.
«Крокант» продается в Китае по цене 35,8 юаня за килограмм. Это дешевле многих конфет производства КНР, рассказал «Синьхуа» хозяин одного из магазинов по фамилии Ван. Он отметил, что только за последний месяц конфеты «Крокант» у него были куплены более трех тысяч раз.
«Российские конфеты более качественные и безопасные», – сказала покупатель Ли На.
Сейчас в Китае большой популярностью пользуются не только «Крокант», но и другие конфеты российского производства – «Ариадна», «Ронни», «Яшкинская картошка», а также шоколад «Аленка».
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