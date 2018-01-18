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18 января 2018, 17:45 10

Китайцы «подсели» на российские конфеты «Крокант»

Китайцы «подсели» на российские конфеты «Крокант»
Фото: bizmast.ru

Российские грильяжные конфеты «Крокант» стали пользоваться огромным спросом у жителей КНР. С 1 ноября 2017 года из России через КПП Маньчжоули было ввезено 66 партий этого лакомства общим весом 1 220 тонн и стоимостью 3,31 миллиона юаней, сообщает ИА «Синьхуа».

Эти цифры в 3,5, 4,5 и 4,1 раза соответственно превысили показатели за весь 2016 год. Доля «Кроканта» в импорте российских конфет по объему, весу и стоимости составила соответственно 93, 99 и 99 %.

«Крокант» продается в Китае по цене 35,8 юаня за килограмм. Это дешевле многих конфет производства КНР, рассказал «Синьхуа» хозяин одного из магазинов по фамилии Ван. Он отметил, что только за последний месяц конфеты «Крокант» у него были куплены более трех тысяч раз.

«Российские конфеты более качественные и безопасные», – сказала покупатель Ли На.

Сейчас в Китае большой популярностью пользуются не только «Крокант», но и другие конфеты российского производства – «Ариадна», «Ронни», «Яшкинская картошка», а также шоколад «Аленка».

Просмотров всего: 1888

#Китай #торговля

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    7 часов назад

    А мы тут подсели на "Укус женщины" и "Слеза мужчины")) Заречные соседи не хотят попробовать?))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Они уже несколько лет плотно на Кроканте, Ариадне и Аленке сидят.

  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    Покупал эти конфеты в Китае,в городке под Пекином. На упаковке иероглифы,перевод с русского. А вкус уже не тот... Да и в глазуре шоколада практически нет... Название и обёртка остались прежне-похожими...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 часов назад

    А где эшелоны в Китай с конфетами от фабрики Зея?

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    Вот вам и рост промышленного производства, Китай нервно курит.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Овно «Зея» китам и даром не надо.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    КВЖД наса а не васаА где эшелоны в Китай с конфетами от фабрики Зея?


    Переговоры об открытии фирменного магазина фабрики "Зея" в городе Хэйхэ велись, а чем всё закончилось - тайна)) Китайцы зейку покупать не будут, они чего по-вкуснее выбирают)))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    GeloПокупал эти конфеты в Китае,в городке под Пекином. На упаковке иероглифы,перевод с русского. А вкус уже не тот... Да и в глазуре шоколада практически нет... Название и обёртка остались прежне-похожими...


    Несколько лет назад, когда начался спрос у них на российские сладости, им их поставляли такие же, которые были и в наших магазинах. Некоторые китайцы сами скупали эти сладости на местных базах. Может быть сейчас что-то и поменялось в качестве.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    заказной рекламой пахнет

  • Потя636

    Потя636
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx
    GeloПокупал эти конфеты в Китае,в городке под Пекином. На упаковке иероглифы,перевод с русского. А вкус уже не тот... Да и в глазуре шоколада практически нет... Название и обёртка остались прежне-похожими...


    Несколько лет назад, когда начался спрос у них на российские сладости, им их поставляли такие же, которые были и в наших магазинах. Некоторые китайцы сами скупали эти сладости на местных базах. Может быть сейчас что-то и поменялось в качестве.


    У них многое поменялось. Насчет конфет не скажу, но колбасу они теперь сами делают, на этикетке русское название и по-русски мелко написано, что сделано в Китае. Китайцы не знающие русского языка принимают ее за нашу

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