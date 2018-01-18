Китайцы «подсели» на российские конфеты «Крокант»

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Эти цифры в 3,5, 4,5 и 4,1 раза соответственно превысили показатели за весь 2016 год. Доля «Кроканта» в импорте российских конфет по объему, весу и стоимости составила соответственно 93, 99 и 99 %.

«Крокант» продается в Китае по цене 35,8 юаня за килограмм. Это дешевле многих конфет производства КНР, рассказал «Синьхуа» хозяин одного из магазинов по фамилии Ван. Он отметил, что только за последний месяц конфеты «Крокант» у него были куплены более трех тысяч раз.

«Российские конфеты более качественные и безопасные», – сказала покупатель Ли На.

Сейчас в Китае большой популярностью пользуются не только «Крокант», но и другие конфеты российского производства – «Ариадна», «Ронни», «Яшкинская картошка», а также шоколад «Аленка».