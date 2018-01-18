Амурчане рассказали, почему они уехали в Краснодарский край

В Приамурье ждут прироста населения. По прогнозам зампредседателя правительства области Ольги Лысенко, количество жителей начнет увеличиваться к концу 2019 года. Пока же в Приамурье наблюдается стабильный миграционный отток. За 2017 год разница между прибывшими и уехавшими составила почти 2 000 человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», недавно краснодарские СМИ забили тревогу о перенаселении региона, первую очередь, из-за «понаехавших» дальневосточников и сибиряков, которых, по словам журналистов, в Краснодарский край ежегодно приезжает до 200 тысяч человек. «Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними», – пишет издание.

Редакция «Альфа-канала» пообщалась с экс-амурчанами, которые переехали в самый теплый край России.

«Краснодар очень нравится. Рядом все достопримечательности, курорты. Мы постоянно ездим на горячие источники, в горы отдыхать. Плюсов, конечно же, здесь множество!» – рассказала Кристина Благова, которая переехала в Краснодар несколько лет назад.

Она ни разу об этом не пожалела. Решающим фактором стал климат и высокий уровень жизни. Цены на продукты ниже, чем в Амурской области, неподалеку море, а до Европы – рукой подать. На постоянное место жительства Кристина переехала вместе с мужем. Купили квартиру в Краснодаре, много путешествуют и не собираются на Дальний Восток.

Бывший амурчанин Егор Кузнецов согласен со СМИ в том, что в Краснодаре существует борьба культур. Он переехал сюда более 10 лет назад и заметил, что в последние годы в городе на дорогах появились пробки, жить стало сложнее, в том числе и общаться с местными жителями. Кубанцы начали называть приезжих «понаехи». Те в ответ местных окрестили кубаноидами.

«Слово за слово. В итоге ничего хорошего из этого не получается. Вообще, здесь принято в любых проблемах винить приезжих. Нет света – о, это понаехи виноваты. Домов понастроили, нет инфраструктуры. Хотя Краснодар своеобразное место. Вот, например, мы находимся в центре города, в квартале от администрации. В домах, где нет даже канализации», – рассказал Егор.

В 2017 году в Краснодарский край из Амурской области переехали более 900 человек. В 2016-м – 1 200. Кубань при этом не самый популярный у амурчан регион. В основном жители Приамурья перебираются в Хабаровский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Миграционный отток наблюдается на протяжении уже 20 лет. Например, в 2016 году из области выбыло более 12 тысяч человек, а приехало – меньше 9 тысяч. В прошлом году цифры немного снизились. Область покинули чуть более 11,5 тысячи человек, с учетом приехавших регион потерял 2,5 тысячи жителей. Число убывших с каждым годом уменьшается. Но приезжие в основном прибывают временно, на работу.

«Рост численности Амурской области наблюдался в период строительства БАМа. Этот процесс был, конечно, долгий. Кто-то осел. Но строительство закончилось. Потом активная такая эксплуатация – тоже. Люди начали возвращаться к тому месту, из которого они приехали. Естественно, люди, которые корнями с Запада. Они всё равно в большей своей массе возвращаются обратно», – рассказала начальник отдела статистики населения Амурстата Наталья Левченко.

Зампред областного правительства Ольга Лысенко призналась, что она никогда не задумывалась о переезде. Все родственники и друзья живут в Амурской области. Она уверена, что о миграционном притоке можно будет говорить к концу 2019 года.

«В ближайшее время мы будем говорить об увеличении миграционного потока, потому что на стройке, по данным, уже сегодня мы ожидаем более 15 тысяч человек. Но раз будут приезжать мигранты, значит, часть из них останется, будут строиться предприятия. Приедут квалифицированные кадры и будут работать здесь не один год. Здесь действительно появятся для экономики России серьёзные объекты, которые касаются газпромпереработки. В дальнейшем у нас предполагается развитие очень мощного агропромышленного комплекса», – рассказала Ольга Лысенко.

Главные стройки не решат проблему оттока населения, считает бизнесмен Виктор Черемисин. По его мнению, в Амурской области стало сложнее жить. Высокие энерготарифы, повышение цен на топливо, низкие зарплаты – это лишь часть проблем, которые заставляют амурчан покидать область. Чтобы это исправить, нужно в первую очередь освободить жителей Дальнего Востока от налогов. Это сможет привлечь предпринимателей из других регионов, говорит бизнесмен, который сам давно живет и ведет бизнес не только в Амурской области, но и в разных регионах страны, в том числе за рубежом.

Губернатор области Александр Козлов тоже высказался о проблеме. И в своем Инстаграме пошутил: «Да, мы такие: настырные, напористые и идем к своей цели – заселить и "одальневосточить" всю страну. Это была шутка».