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18 января 2018, 17:35 45

Амурчане рассказали, почему они уехали в Краснодарский край

Амурчане рассказали, почему они уехали в Краснодарский край

В Приамурье ждут прироста населения. По прогнозам зампредседателя правительства области Ольги Лысенко, количество жителей начнет увеличиваться к концу 2019 года. Пока же в Приамурье наблюдается стабильный миграционный отток. За 2017 год разница между прибывшими и уехавшими составила почти 2 000 человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», недавно краснодарские СМИ забили тревогу о перенаселении региона, первую очередь, из-за «понаехавших» дальневосточников и сибиряков, которых, по словам журналистов, в Краснодарский край ежегодно приезжает до 200 тысяч человек. «Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними», – пишет издание.

Редакция «Альфа-канала» пообщалась с экс-амурчанами, которые переехали в самый теплый край России.

«Краснодар очень нравится. Рядом все достопримечательности, курорты. Мы постоянно ездим на горячие источники, в горы отдыхать. Плюсов, конечно же, здесь множество!» – рассказала Кристина Благова, которая переехала в Краснодар несколько лет назад.

Она ни разу об этом не пожалела. Решающим фактором стал климат и высокий уровень жизни. Цены на продукты ниже, чем в Амурской области, неподалеку море, а до Европы – рукой подать. На постоянное место жительства Кристина переехала вместе с мужем. Купили квартиру в Краснодаре, много путешествуют и не собираются на Дальний Восток.

Бывший амурчанин Егор Кузнецов согласен со СМИ в том, что в Краснодаре существует борьба культур. Он переехал сюда более 10 лет назад и заметил, что в последние годы в городе на дорогах появились пробки, жить стало сложнее, в том числе и общаться с местными жителями. Кубанцы начали называть приезжих «понаехи». Те в ответ местных окрестили кубаноидами.

«Слово за слово. В итоге ничего хорошего из этого не получается. Вообще, здесь принято в любых проблемах винить приезжих. Нет света – о, это понаехи виноваты. Домов понастроили, нет инфраструктуры. Хотя Краснодар своеобразное место. Вот, например, мы находимся в центре города, в квартале от администрации. В домах, где нет даже канализации», – рассказал Егор.

В 2017 году в Краснодарский край из Амурской области переехали более 900 человек. В 2016-м – 1 200. Кубань при этом не самый популярный у амурчан регион. В основном жители Приамурья перебираются в Хабаровский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Миграционный отток наблюдается на протяжении уже 20 лет. Например, в 2016 году из области выбыло более 12 тысяч человек, а приехало – меньше 9 тысяч. В прошлом году цифры немного снизились. Область покинули чуть более 11,5 тысячи человек, с учетом приехавших регион потерял 2,5 тысячи жителей. Число убывших с каждым годом уменьшается. Но приезжие в основном прибывают временно, на работу.

«Рост численности Амурской области наблюдался в период строительства БАМа. Этот процесс был, конечно, долгий. Кто-то осел. Но строительство закончилось. Потом активная такая эксплуатация – тоже. Люди начали возвращаться к тому месту, из которого они приехали. Естественно, люди, которые корнями с Запада. Они всё равно в большей своей массе возвращаются обратно», – рассказала начальник отдела статистики населения Амурстата Наталья Левченко.

Зампред областного правительства Ольга Лысенко призналась, что она никогда не задумывалась о переезде. Все родственники и друзья живут в Амурской области. Она уверена, что о миграционном притоке можно будет говорить к концу 2019 года.

«В ближайшее время мы будем говорить об увеличении миграционного потока, потому что на стройке, по данным, уже сегодня мы ожидаем более 15 тысяч человек. Но раз будут приезжать мигранты, значит, часть из них останется, будут строиться предприятия. Приедут квалифицированные кадры и будут работать здесь не один год. Здесь действительно появятся для экономики России серьёзные объекты, которые касаются газпромпереработки. В дальнейшем у нас предполагается развитие очень мощного агропромышленного комплекса», – рассказала Ольга Лысенко.

Главные стройки не решат проблему оттока населения, считает бизнесмен Виктор Черемисин. По его мнению, в Амурской области стало сложнее жить. Высокие энерготарифы, повышение цен на топливо, низкие зарплаты – это лишь часть проблем, которые заставляют амурчан покидать область. Чтобы это исправить, нужно в первую очередь освободить жителей Дальнего Востока от налогов. Это сможет привлечь предпринимателей из других регионов, говорит бизнесмен, который сам давно живет и ведет бизнес не только в Амурской области, но и в разных регионах страны, в том числе за рубежом.

Губернатор области Александр Козлов тоже высказался о проблеме. И в своем Инстаграме пошутил: «Да, мы такие: настырные, напористые и идем к своей цели – заселить и "одальневосточить" всю страну. Это была шутка».

Просмотров всего: 10561

#жизнь

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Комментарии
Показать все (45) Обсудить на форуме
  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    8 часов назад

    не от налогов, а от СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ которые с официальной зарпалты КАЖДОГО работающего составляют порядка 40%. налоги, пенсионный, соцстрах. Если только от 13% осовободить это смысла не имеет никакого

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    мея одно искренне бесят вот эти ГАДАНИЯ на кофейной гуще?.. провидцы из правительства КАКИЕ МЕРЫ принимают для поднятия уровня жизни и реального содержания зарплат?

  • Лингвист

    Лингвист
    7 часов назад

    Если Лысенко сказала, что не уедет, значит будет обратное. Все так во властных структурах говорили и что мы видим, один даже стал гражданином Мальты.

  • ay

    ay
    7 часов назад

    По-моему, губернатор хочит обузбечить область. Не в обиду среднеазиатским гражданам. Лучче бы б-чок молчал.

  • lev4ik

    lev4ik
    7 часов назад

    "Размножайтесь с опережением и ждите цветной капусты"

    (С)Ф.Искандер,"Кролики и удавы".

  • fabom

    fabom
    7 часов назад

    Я хочу рассказать свою историю. Я год без работы... Я не сижу, ищу, собеседования, и тд. У меня была некоторая подушка безопасности, которая позволила, как-то жить... И вот я прохожу многоуровневое тестирование, собеседование, проверка родственников до бабушек в одну федеральную компанию (связано с газом). Меня приглаша.т на собеседование в Москву, я говорю ну что за роскошь, может по скайпу, нет, мы оплатим перелет. Поехала я и женщина с кандидатской диссертацией на позицию гл бухгалтера. В строительстве 20 лет. Нам сказали, вы идеально подходите как специалисты, местные руководители готовы работать. Собеседование прошли, тишина... Спрашиваю, почему нет ответа, такие расходы, и молчат... Мне отвечают, у нас приказ дальневосточников не брать, пусть на Дальнем востоке "сидят". Получается мы здесь как прокаженные, обязаны за копейки горбатиться... Единственное порадовало, что сейчас идет смена руководства, и обещали протолкнуть... Вот такая история...

  • ay

    ay
    6 часов назад

    fabom

    Мне отвечают, у нас приказ дальневосточников не брать, пусть на Дальнем востоке "сидят". Получается мы здесь как прокаженные, обязаны за копейки горбатиться... Единственное порадовало, что сейчас идет смена руководства, и обещали протолкнуть... Вот такая история...



    Я вам ещё одну байку расскажу. Есть фирма=компания, выполняет работы в области. Пашут в ней как привозные, так и местные. Местным платят меньше. На вопрос: "Почему же неравенство?" - ответ: "У нас "приказ" платить местным меньше, чтоб не порывались сорваться с родных мест." Просто байка. Верить али нет - дело ваше.

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    ay

    На вопрос: "Почему же неравенство?" - ответ: "У нас "приказ" платить местным меньше, чтоб не порывались сорваться с родных мест."




    Странная мотивация: так и порывает сорваться с родного места, стать не местным, дабы твой труд выше оценивали

  • fabom

    fabom
    6 часов назад

    Я вам рассказала не байку, это реальная история... А то что местным платят меньше, это давно известно

  • fabom

    fabom
    6 часов назад

    Меня очень настораживает отношение руководителей к этой проблеме. Просто у меня такое чувство, что не читали конституцию

    Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию.

    Так вот, эта статья нарушается в нашей области на "раз"... Взять хотя бы пос. Злотоуст? Господин Козлов хоть раз был там? Знаете сколько стоит билет на вахтовке (18 часов по бездорожью) в один конец?Билет стоит как до Москвы... "Заботливый" наш губернатор...

  • ay

    ay
    6 часов назад

    fabom

    Я вам рассказала не байку, это реальная история... А то что местным платят меньше, это давно известно



    верю. это свой рассказ байкой обозвал. ибо получен не из первых рук.

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Myxira

    ay

    На вопрос: "Почему же неравенство?" - ответ: "У нас "приказ" платить местным меньше, чтоб не порывались сорваться с родных мест."




    Странная мотивация: так и порывает сорваться с родного места, стать не местным, дабы твой труд выше оценивали



    да так и есть. пока накопит на отъезд, пока накопит жирок=подушку на прожытьё на "заподе" - глядишь и передумает.

  • full

    full
    6 часов назад

    Чем гражданка Лысенко ответит, когда ее прогноз не сбудется? Ничем? Может, тогда помолчать?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    когда нет ответственности, можно говорить все, разве не так?))

  • кирюша

    кирюша
    5 часов назад

    а когда мы уезжали из Благи, одна дама в белом доме так обиженно и сказала нам: вот из-за вас и цены на жильё на юге дорожает, Гы, видать, никак не могла накопить

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    Вы из белого дома уезжали? Или уезжающих всех дамы из белого-белого дома провожают?))

  • кирюша

    кирюша
    5 часов назад

    документы пришлось оформлять

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    На отъезд?

  • Я сама

    Я сама
    5 часов назад

    Лысенко давно пора на покой в Краснодарский край! Какие она тут прогнозы делает и на каком основании? Отпустите эту мумию , пусть она краснодарцев своими прогнозами смешит((

  • кирюша

    кирюша
    5 часов назад

    Соната

    На отъезд?



    какие-то документы делали, вроде по детям, это было 2 года назад, а что?

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    кирюша

    Соната

    На отъезд?



    какие-то документы делали, вроде по детям, это было 2 года назад, а что?



    просто интересно. Вдруг соберусь уезжать, а надо в белый дом) Что значит какие-то? Вы сами делали или через посыльного дама слова передавала?))

  • кирюша

    кирюша
    5 часов назад

    не через посыльного, дама была такая же вредная зануда

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    Если б я бала та ДО ДАМА, то тоже вредничала б))

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    А то приходЮт и не знают, что им надо там вроде по детям)

  • кирюша

    кирюша
    5 часов назад

    Соната

    А то приходЮт и не знают, что им надо там вроде по детям)



    а вам ломы лЮдям объяснить, надменные вы наши дальневосточники

    проще надо быть, и люди не будут уезжать

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    fabomЯ вам рассказала не байку, это реальная история... А то что местным платят меньше, это давно известно


    платят меньше потому что сами идут устраиваться а эти вахтовики и спецы. где наши спецы? их просто нет

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    tankist btb

    fabom

    Я вам рассказала не байку, это реальная история... А то что местным платят меньше, это давно известно



    платят меньше потому что сами идут устраиваться а эти вахтовики и спецы. где наши спецы? их просто нет



    А где им взяться, если в области не готовят того, кто нужен области?

    Парадокс

  • Vlad73

    Vlad73
    4 часа назад

    Да однозначно лучше там, с месяц в прошлом году летом семьей были в Краснодарском крае, жена уезжать не хотела.Весь край объехали на авто. Еда другой вкус имеет, у жены нет аллергии на те фрукты, которые здесь ела. Выбор сделали на Сочи, где построена квартира (53 тыс.руб за м2 в самом Сочи)и сделан ремонт.На счет работы не узнавали, так как на "дядю" уже почти 15 лет не работаю и не собираюсь. В течение года в Благовещенске подберу хвосты и буду планировать переезд. Минусы конечно есть и там, но все таки там легче жить.

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Вообще все, кто выезжал за пределы Амурской области, видят разницу. В работе муниципалетов, областных/краевых структур, в поддержке Федерации. Делают выводы. Ну а потом или остаются потому, что нет возможности уехать либо уезжают.

    Тут есть такие, кто уехал, увидел, что жизнь в Амурии краше и вернулся?

    Может ранее написано было, но всю эту многостраничную эпопею не осилю

    И еще. Приезжал танцор из Украины к нам. Было дело? Как его дела в наших условиях?

  • Крылья

    Крылья
    4 часа назад

    У меня подруга из Питера приехала. И счастлива

  • кирюша

    кирюша
    4 часа назад

    Крылья

    У меня подруга из Питера приехала. И счастлива



    рискнула она с Питером

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Крылья

    У меня подруга из Питера приехала. И счастлива



    Причины?

    В социальном обеспечении?

    За любовью пришла?

    Там уровень квалификации не подошел?

    Жилье тут доступнее?

    почему ощущение счастья?

  • Belka_89

    Belka_89
    4 часа назад

    Питер очень стрёмный город. Там холодно, грязно, почти нет солнца, лето длится 2 месяца а самое главное - запрлата не сильно выше Благовещенской.

    А вот взять ту же Москву. Есть реальный пример - в Благовещенске на должности X зарплата составляет 30 т.р.,на точно такой же должности, но в Московском филиале - запрлата составляет 120 т.р. - есть разница?

    При том, что снимать квартиру в Благе стоит 15 т.р. а в Москве - 30 т.р.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    пусть вся администрация рванёт в Сочи-хоть народ вздохнёт

  • фая

    фая
    3 часа назад

    Так, Краснодарский край получается уже весь занят, куда ж податься? Где еще жизнь получше нашей?

  • Belka_89

    Belka_89
    3 часа назад

    фая, в Новосибирске например

  • кирюша

    кирюша
    3 часа назад

    Казань

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    кирюша

    Казань



    Казань. Красотища неописуемая, настолько все гармонично и прекрасно. Мечтаю уехать на пенсии в Казань....А сестра там живет, сказала, что Казань стоит ниже уровня водохранилища, и там постоянно работает откачка воды, если не качать,она утонет....

  • кирюша

    кирюша
    3 часа назад

    Леонидова

    кирюша

    Казань



    Казань. А сестра там живет, сказала, что Казань стоит ниже уровня водохранилища, и там постоянно работает откачка воды, если не качать,она утонет....



    правильно вам сестра сказала, сидите в области и не дергайтесь, а если у вас зейское хранилище рванёт, в Чигири, помните, да?

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    кирюша

    Леонидова

    кирюша

    Казань



    Казань. А сестра там живет, сказала, что Казань стоит ниже уровня водохранилища, и там постоянно работает откачка воды, если не качать,она утонет....



    правильно вам сестра сказала, сидите в области и не дергайтесь, а если у вас зейское хранилище рванёт, в Чигири, помните, да?



    В Чигири на болотину?

  • Потя636

    Потя636
    2 часа назад

    СонатаВообще все, кто выезжал за пределы Амурской области, видят разницу. В работе муниципалетов, областных/краевых структур, в поддержке Федерации. Делают выводы. Ну а потом или остаются потому, что нет возможности уехать либо уезжают.

    Тут есть такие, кто уехал, увидел, что жизнь в Амурии краше и вернулся?

    Может ранее написано было, но всю эту многостраничную эпопею не осилю

    И еще. Приезжал танцор из Украины к нам. Было дело? Как его дела в наших условиях?


    Нормально дела у танцора. Дети и родители в восторге от их кружков. Уезжать вроде не собирается

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Ну то Украина. У них там совсем беда, так что им любой город России покажется сказкой

  • Klim3004

    Klim3004
    1 час назад

    Я переехал в 2015 году в Краснодар и не жалею, много здесь амурских, а что делать в Благе работы нет, только обещания сначала Кожемяки потом Козлова , и все цены растут, а зп такие же, как и в Краснодаре, я работал в снабжении за была 35 в Краснодаре за месяц устроился зп 45, а губернатор рассказывает , как хорошо в Амурке, чушь одним словом

  • Klim3004

    Klim3004
    1 час назад

    Болото одним словом

  • Beverly

    Beverly
    58 минут назад

    Да нету ничего хорошего в этом Краснодаре. Главный (а может и единственный) плюс - климат. А так... Люди на юге ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫЕ, с гонором мягко говоря, завистливые. До моря от Краснодара кстати ехать 3 часа, пробки - ужасные (потому что за 10 лет население выросло почти в 2 раза), работы нет никакой, за 10-15 тысяч народ на вакансии ломится. Там можно жить на пенсии и желательно военной, потому что цены не маленькие (по крайней мере в сезон. когда на Кубань прутся миллионы отдыхающих). В городе очень много кавказцев (армян). да и сам Краснодар не ахти - по мне так Ростов намного круче, там рек много. а здесь((( Просто в Краснодаре настроили много дешевого экономжилья (25-этажек в чистом поле) вот народ и валит туда с севера и Дальнего Востока. Если бы у меня были деньги купил бы дом в Болгарии, чем здесь.

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