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18 января 2018, 16:58 1

Амурские хоккеисты вернулись из Харбина с победой

Амурские хоккеисты вернулись из Харбина с победой
Фото: minsportamur.ru

Хоккеисты Амурской области провели четыре матча в Харбине с китайскими спортсменами. Каждая встреча завершилась победой россиян.

Игры, в отличие от недавнего российско-китайского хоккейного матча на льду реки Амур, проходили в комфортных условиях – в современном крытом спортивном комплексе. Они состоялись 16 и 17 января, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В первый день, 16 января, на лед вышли спортсмены в возрасте 9-10 лет (первый матч) и 17-18 лет (второй). Игры завершились в пользу россиян со счетом 2:1 и 4:1 соответственно. 17 января также сыграли хоккеисты в возрасте 9-10 лет и 17-18 лет. Счет этих встреч – 5:2 и 4:2 соответственно в пользу россиян.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • Оптимальный

    Оптимальный
    8 часов назад

    Руководство с жёнами съездили водки попить

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