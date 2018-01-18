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18 января 2018, 16:40 12

Цены на товары и услуги в Приамурье выросли в 2017 году

Цены на товары и услуги в Приамурье выросли в 2017 году
Фото: pushkinska.net

В 2017 году потребительские цены на товары и услуги в Амурской области немного выросли. Рост составил 1,7 %. При этом в 2016 году цены подросли существеннее – на 5 %. Такие данные приводит Амурстат.

Из продуктов питания в 2017 году снизились цены на гречневую крупу – на 35,1 %, сахар – на 22 %, куриные яйца – на 20,7 %, горох – на 20,1 %, овсяную и перловую крупы – на 9,9 %. Также подешевели подсолнечное масло – на 7,8 %, куриные окорочка – на 7,2 %, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), овсяные хлопья «Геркулес», манную крупу, пшено – на 3,5 %-5,2 %.

В то же время подорожали: охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород – на 53,1 %, икра лососевых рыб – на 36,9 %, рыба соленая, маринованная, копченая – на 25,9 %, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 13,3 %, сгущенное молоко – на 13,1 %, мед – на 10,3 %, сыр – на 8,8 %, рыбное филе – 8,4 % и растворимый кофе – на 6,1 %.

Алкогольные напитки с начала года стали дороже на 2,9 %, в том числе виноградные вина – на 4,6 %, шампанское – на 4,4 %, водка – на 2,5 %, пиво – на 2,1 %, коньяк – на 1,9 %.

В 2017 году цены на плодоовощную продукцию в области снизились на 9 %, в том числе на чеснок – на 32,9 %, бананы – на 21,8 %, апельсины – на 16,7 %, груши – на 16 %, помидоры свежие – на 15,3 %, лимоны – на 12,2 %.

За 2017 год цены на непродовольственные товары возросли на 2,8 % (за 2016 год – на 7,1 %).

Из наблюдаемых непродовольственных товаров более всего подорожали уголь (на 22,4 %), женские зимние сапоги с верхом из натуральной кожи (на 12,3 %), обрезная доска (на 11,5 %), летние платья для девочек дошкольного возраста (на 11,4 %), утепленные комбинезоны для детей дошкольного возраста, женские демисезонные пальто из шерстяных или полушерстяных тканей (на 10,9 %), закрытые женские туфли с верхом из искусственной кожи (на 10,8 %). Такие товары, как детские гольфы, носки, женские халаты, утепленные куртки для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей, пиджаки, женские жакеты из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, утепленные комбинезоны для детей до одного года, женские сумки с верхом из натуральной кожи, подорожали на 10 %‑10,5 %.

Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин в 2017 году выросли на 10,5 % и 3,7 % соответственно.

Аренда индивидуального банковского сейфа стала дороже на 72,3 %, устная консультация юриста по семейным вопросам – на 66,7 %, удостоверение завещания в нотариальной конторе – на 21,9 %, взносы на капитальный ремонт – на 21,5 %, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – на 21,1 %, клинический осмотр животного – на 17,8 %, пересылка простого письма внутри России – на 15,8 %, физиотерапевтическое лечение – на 15,6 %.

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#торговля #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    9 часов назад

    Статья:

    Подорожали- сейфы, сапоги, уголь.

    Подешевели- почти все продукты питания.

    Не благодарите

  • Maikl

    Maikl
    9 часов назад

    Что то, я вот из перечисленого, понижения на продукты, ну совсем не вижу.. тем более на 20-30% по некоторым позициям.. вы от куда эти цифры берёте?

  • Н.В.

    Н.В.
    9 часов назад

    "Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин в 2017 году выросли на 10,5 % и 3,7 % соответственно." А почти все продукты подешевели ,это получается предприниматели продукты возят себе в убыток или статистика - она такая загадочная ..

  • OT

    OT
    8 часов назад

    Дак амурстат сначала о средней зарплате подготовили дебилизационную инфу, а теперь ешьте прилизационную ее статистику о "микроудорожании".

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Н.В.

    "Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин в 2017 году выросли на 10,5 % и 3,7 % соответственно." А почти все продукты подешевели ,это получается предприниматели продукты возят себе в убыток или статистика - она такая загадочная ..



    Я вообще не понимаю, что происходит, может, учебник логики там кому-то подарить? Или предприниматели скидывают товар, но люди всё равно купить не могут просто.

  • Алекс К

    Алекс К
    7 часов назад

    яйца куриные подешевели? вы о чем?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Статисты в магазин ходят, или им за пол цены все домой приносят, один уголь приходится покупать.

  • не люблю

    не люблю
    7 часов назад

    Н.В.

    "Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин в 2017 году выросли на 10,5 % и 3,7 % соответственно." А почти все продукты подешевели ,это получается предприниматели продукты возят себе в убыток или статистика - она такая загадочная ..



    большенство амурский предприятий работает в убыток, скоро они разорятся так как дешевая фальсифицированная продукция вытеснит местную и тогда наступит " праздник" , будет много дерьма по огромным ценам

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Все будет хорошо! Вот придет к власти Путин и наведет порядок!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    artur-cyrybko

    Все будет хорошо! Вот придет к власти Путин и наведет порядок!



    Ну наконец-то!

  • 55

    55
    4 часа назад

    введет очередные поборы, типа экологического сбора, как будто машины меньше кислорода жрать будут.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Ничего страшного, ведь согласно Амурстату, средняя зп тоже выросла и уже почти 40 тыщ Так что хватит ныть на форуме - работать, негры

    ЗЫ: молоко на 1-1,5р подорожало примерно с октября.

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