Полиция нашла виновного в порче автобусных остановок в Белогорске

В Белогорске в январе 2018 года неизвестные испортили три автобусные остановки. В полицию поступило заявление от пострадавшего руководителя предприятия. Сотрудники полиции провели расследование и установили личность виновника.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 января жители Белогорска обнаружили, что три автобусных павильона пострадали от рук вандалов. Один из них частично сломали: оторвали и сломали листы поликарбоната, повредили крышу. На двух других нарисовали граффити. Причиненный ущерб составил более 20 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что к порче имущества причастен несовершеннолетний житель Белогорска. Пояснить полицейским, почему он решил нанести вред чужому имуществу, подросток не смог.

С подростком и его матерью провели профилактическую беседу. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составили административный материал по части 1 статьи. 5.35 КоАП РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Остановки в Белогорске портят не первый раз. В августе 2017 года неизвестные даже перевернули одну из них. Сотрудники муниципальной службы по благоустройству вернули ее на место в тот же день.