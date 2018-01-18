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18 января 2018, 15:32 7

Амурчанам простят более 400 миллионов долгов: кто попадет под налоговую амнистию

Амурчанам простят более 400 миллионов долгов: кто попадет под налоговую амнистию
Фото: sochi-express.ru

Под налоговую амнистию попадут 16 тысяч амурчан. По федеральному закону людям спишут долги по налогам и сборам, накопленные на 1 января 2015 года.

По имущественным налогам амурчанам простят 289 миллионов рублей. Именно столько они задолжали на 1 января 2015 года по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц.

«Списана будет вся задолженность, независимо от того, применили ли налоговые органы меры принудительного взыскания к данному должнику», – пояснила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Амурской области Александра Попова.

Простят долги и предпринимателям. Суммы, накопленные от хозяйственно-финансовой деятельности бизнесменами, не малые – на 1 января это 132 миллиона рублей.

Есть в налоговой амнистии и исключения – прощать долги не будут по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через границу России.

Под списание попадет и задолженность по страховым взносам за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Общая сумма, которую так и не получит бюджет, пока подсчитывается.

«Будет списана только та задолженность, по которой пропущены меры принудительного взыскания либо фондами, либо налоговыми органами после ее принятия 1 января 2017 года. На сегодняшний день как налоговой службой, так и Пенсионным фондом, и Фондом социального страхования формируются списки налогоплательщиков, и подтверждающие документы о том, что действительно сроки для взыскания по таким долгам пропущены», – пояснила Александра Попова.

Обращаться в территориальные отделения должникам не нужно. Налоговую амнистию федеральная служба проведет самостоятельно. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают порядок списания. Задолженность ликвидируют к 1 мая 2018 года.

Споры могут возникнуть в тех случаях, если процесс взыскания задолженности уже запущен. Решать эти вопросы будут на совместном совещании налоговой службы и службы судебных приставов, которое пройдет в ближайшее время.

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#налоги #финансы

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • agbor

    agbor
    10 часов назад

    Не правильно это!!!, почему я исправно плачу налоги, а тем кто не платит их списывают. Давайте тогда вообще их не платить!!!

  • angry

    angry
    9 часов назад

    Это уже перебор, я считаю.

    За что им такие привилегии, бред, отберите имущество, покройте задолженность. Раз они не могут это имущество содержать.

  • Mark1204

    Mark1204
    9 часов назад

    Предвыборный ход едерастов. По следующим налоговым платежам можно предвидеть резкое снижение уплаты налогов.

  • фая

    фая
    8 часов назад

    А я в долги залезла, что бы в 2015 году оплатить вдруг возросший в 10 раз налог на землю, вот дура - сейчас бы мне все простили и ни кому ни чего не должна!

  • 55

    55
    7 часов назад

    Вот-вот, у меня тоже как увеличили в 10 раз имущественные налоги, что после этого в добровольном порядке больше их не плачу. Пускай фискалы побегают по судам. Ради этого я и пени, и гопошлину оплачу, но понервничать фискалов заставлю, чтобы чувствовали на своей заднице как государство в лице едросни народ грабит.

  • троль здесь

    троль здесь
    5 часов назад

    фая

    А я в долги залезла, что бы в 2015 году оплатить вдруг возросший в 10 раз налог на землю, вот дура - сейчас бы мне все простили и ни кому ни чего не должна!



    козлов с правительством постарались, работа идёт, результат есть

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    простили ...что не отсудили, то и простили ...

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