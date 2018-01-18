Амурчанам простят более 400 миллионов долгов: кто попадет под налоговую амнистию

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Под налоговую амнистию попадут 16 тысяч амурчан. По федеральному закону людям спишут долги по налогам и сборам, накопленные на 1 января 2015 года.

По имущественным налогам амурчанам простят 289 миллионов рублей. Именно столько они задолжали на 1 января 2015 года по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц.

«Списана будет вся задолженность, независимо от того, применили ли налоговые органы меры принудительного взыскания к данному должнику», – пояснила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Амурской области Александра Попова.

Простят долги и предпринимателям. Суммы, накопленные от хозяйственно-финансовой деятельности бизнесменами, не малые – на 1 января это 132 миллиона рублей.

Есть в налоговой амнистии и исключения – прощать долги не будут по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через границу России.

Под списание попадет и задолженность по страховым взносам за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Общая сумма, которую так и не получит бюджет, пока подсчитывается.

«Будет списана только та задолженность, по которой пропущены меры принудительного взыскания либо фондами, либо налоговыми органами после ее принятия 1 января 2017 года. На сегодняшний день как налоговой службой, так и Пенсионным фондом, и Фондом социального страхования формируются списки налогоплательщиков, и подтверждающие документы о том, что действительно сроки для взыскания по таким долгам пропущены», – пояснила Александра Попова.

Обращаться в территориальные отделения должникам не нужно. Налоговую амнистию федеральная служба проведет самостоятельно. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают порядок списания. Задолженность ликвидируют к 1 мая 2018 года.

Споры могут возникнуть в тех случаях, если процесс взыскания задолженности уже запущен. Решать эти вопросы будут на совместном совещании налоговой службы и службы судебных приставов, которое пройдет в ближайшее время.