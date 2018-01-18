Перед запуском ракеты с Восточного в Амурской области введут режим повышенной готовности
В Зейском районе начали подготовку к запуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома Восточный. Он назначен на 1 февраля. Накануне запуска, 31 января, в районе будет введен режим повышенной готовности, сообщил ТАСС его глава Андрей Ложечкин.
По его словам, режим повышенной готовности вводится для всех экстренных служб. Из числа руководящего состава администрации района будут назначены ответственные дежурные.
«Сегодня направляем запросы в артели и охотобщества о нахождении в предполагаемой зоне падения ступени ракеты людей. При наличии все они перед днем запуска будут эвакуированы. 27 января вместе с группой специалистов Центра эксплуатации объектов космической наземной инфраструктуры совершим облет предполагаемой зоны падения ступеней ракеты», – сказал Андрей Ложечкин.
По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, такие же мероприятия будут проведены еще в двух районах области – Тындинском и Шимановском. «Во время мероприятия в селах, которые расположены по траектории полета ракеты, будет усилена охрана правопорядка – будет дежурить дополнительный состав сотрудников полиции и пожарной охраны», – сказали ТАСС в Центре.
Об эвакуации людей, проживающих в селах, попадающих под траекторию полета ракеты, будет сообщено дополнительно.
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