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18 января 2018, 15:22 8

Перед запуском ракеты с Восточного в Амурской области введут режим повышенной готовности

Перед запуском ракеты с Восточного в Амурской области введут режим повышенной готовности

В Зейском районе начали подготовку к запуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома Восточный. Он назначен на 1 февраля. Накануне запуска, 31 января, в районе будет введен режим повышенной готовности, сообщил ТАСС его глава Андрей Ложечкин.

По его словам, режим повышенной готовности вводится для всех экстренных служб. Из числа руководящего состава администрации района будут назначены ответственные дежурные.

«Сегодня направляем запросы в артели и охотобщества о нахождении в предполагаемой зоне падения ступени ракеты людей. При наличии все они перед днем запуска будут эвакуированы. 27 января вместе с группой специалистов Центра эксплуатации объектов космической наземной инфраструктуры совершим облет предполагаемой зоны падения ступеней ракеты», – сказал Андрей Ложечкин.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, такие же мероприятия будут проведены еще в двух районах области – Тындинском и Шимановском. «Во время мероприятия в селах, которые расположены по траектории полета ракеты, будет усилена охрана правопорядка – будет дежурить дополнительный состав сотрудников полиции и пожарной охраны», – сказали ТАСС в Центре.

Об эвакуации людей, проживающих в селах, попадающих под траекторию полета ракеты, будет сообщено дополнительно.

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#космодром

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Молодцы какие.

  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    придумали определение: "Режим повышенной готовности")))) и все стало сразу хорошо, т.е. раньше было как иначе? в 1961 году

  • ММС

    ММС
    10 часов назад

    Сейчас время что ли такое, когда делается больше пафоса и "казаться", чем "быть", а на деле один сплошной "крахмал".

  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    В Амурской области уже лет двадцать режим повышенной готовности.

  • ay

    ay
    10 часов назад

    А зачем облётывать предполагаемые места падения? Це ж офигенные площади. Денег потратить не на что? Или хотят запротоколировать как булО? Чтоб посля местные не предъявляли.

  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    ay

    А зачем облётывать предполагаемые места падения? Це ж офигенные площади. Денег потратить не на что? Или хотят запротоколировать как булО? Чтоб посля местные не предъявляли.



    Я тоже люблю на вертолёте полетать. Особенно с ружьишком.



  • Терминатор

    Терминатор
    6 часов назад

    ПОЛЕТЯТ КОСУЛЬ ПОСТРЕЛЯТЬ, КАК ЧТО ТАК СРАЗУ ДЕНЕГ НЕМА, НАПРИМЕР НА ПОСТРОЙКУ НОВОЙ ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ, зато на ВСЯКИЕ ТАМ ДЕЛА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ ЗАЩИТИТЬ, НАКОРМИТЬ ВСЕХ, БЛАГОУСТРОИТЬ БЫТ, ОТСТРОИТЬ РАЗРУШЕННОЕ, ПРОВЕСТИ КОНЦЕРТ, ВЫСТАВКУ, ОТГРОХАТЬ КУЧУ СТАДИОНОВ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА, И ТАК ДАЛЕЕ, ДЛЯ ВСЕГО ЭТОГО ЕСТЬ ВСЁ, КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ...

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Я щитаю этого недостаточно. Нужно еще молитвенное сопровождение организовать до выхода спутников на рассчетную орбиту. Чтобы уж наверняка

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