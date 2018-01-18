Перед запуском ракеты с Восточного в Амурской области введут режим повышенной готовности

По его словам, режим повышенной готовности вводится для всех экстренных служб. Из числа руководящего состава администрации района будут назначены ответственные дежурные.

«Сегодня направляем запросы в артели и охотобщества о нахождении в предполагаемой зоне падения ступени ракеты людей. При наличии все они перед днем запуска будут эвакуированы. 27 января вместе с группой специалистов Центра эксплуатации объектов космической наземной инфраструктуры совершим облет предполагаемой зоны падения ступеней ракеты», – сказал Андрей Ложечкин.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, такие же мероприятия будут проведены еще в двух районах области – Тындинском и Шимановском. «Во время мероприятия в селах, которые расположены по траектории полета ракеты, будет усилена охрана правопорядка – будет дежурить дополнительный состав сотрудников полиции и пожарной охраны», – сказали ТАСС в Центре.

Об эвакуации людей, проживающих в селах, попадающих под траекторию полета ракеты, будет сообщено дополнительно.