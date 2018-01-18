Крещенские морозы в Приамурье – явление необязательное

Крещенские морозы, которые, согласно народной традиции, ждут примерно 19 января, в Благовещенск приходят нерегулярно. В 2018 году синоптики прогнозируют в крещенскую ночь минус 25 градусов. Это обычная зимняя температура.

Также увеличится облачность, и ожидается слабый снег. Потому и следующий день ожидается довольно мягким. «Зато следующая неделя будет холодной. В Приамурье приходит полярный фронт. По ночам будет далеко за 30 градусов холода», – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

В целом в Благовещенск далеко не каждый год приходили крещенские морозы. Например, 2010 год: ночью было 23 градуса, а днем – 14,4 градуса мороза. И в последующие ночи – минус 25–28 градусов. В 2011 году 19 января было еще теплее: 12 градусов – днем, 22 – ночью. Не холодно было и в последующие дни.

Затем в Благовещенск пришел холодный период. В 2012-м – минус 18 днем и минус 29 градусов ночью на Крещение, и до минус 36-ти – в последующую неделю. Аналогичная погода была в 2013 году. На следующий год ночью с 18 на 19 января похолодало до минус 30 градусов, но в последующие дни было не очень холодно.

В 2015 году после крещенской ночи дневная температура задержалась на отметке минус 9 градусов. Не очень холодно было и в последующие дни. Крещение 2016 года выдалось снежным и умеренно холодным – минус 25 ночью, минус 19 днем, в следующую неделю температура падала по ночам до минус 32 градусов. В праздничную ночь прошлого года ночная температура была такой же, а днем держалась на уровне 13 градусов ниже нуля.

Самое холодное Крещение в Благовещенске было в 1915 году: ночью температура упала до минус 41,6 градуса. Днем она не поднималась выше минус 31-го. Самая теплая крещенская ночь была в 1918 году – 13 градусов ниже нуля. А наиболее «жарким» днем стало 19 января 1959 года – минус 6,4 градуса.