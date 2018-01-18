Медики призывают к осторожности амурчан, собравшихся окунуться в прорубь на Крещение
Во время Крещения многие амурчане собираются окунуться в купели. В эту ночь медикам Приамурья придется быть особенно бдительными, около проруби станет дежурить скорая помощь. Кроме того, врачи призывают людей к осторожности, рассказал министр здравоохранения области Андрей Субботин.
«Если одни более или менее подготовлены к температурной перегрузке, благодаря процедурам закаливания, то для человека, имеющего ослабленный организм, участие в подобном ритуале может иметь негативные последствия – спазм сосудов из-за резкой смены температуры, простудные заболевания и прочее», – сообщается в Инстаграме областного минздрава.
Особенно медики предупреждают об опасности окунания в нетрезвом виде.
«Алкоголь принимать нельзя, – заявил Андрей Юрьевич. – Это праздник наш всеобщий, мы не должны его омрачать».
Сам министр окунаться в прорубь не будет. «Я в ванне лучше – в теплую воду», – пошутил он.
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