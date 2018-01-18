В жутком ДТП в Хабаровске погиб отец обвиняемого в убийстве Андрея Драчева

Фото: vk.com

Авария произошла около 6 часов утра. Удар был такой силы, что Аллияру оторвало ногу и отбросило на 50 метров. Все произошло на глазах десятков хабаровчан, которые ехали в это время на работу. Новость о ДТП молниеносно распространилась по социальным сетям и сопровождалась фотографиями и видео.

Выяснилось, что водитель автомобиля – таксист, он спешил на принятый заказ, поэтому не заметил пешехода. Мужчина переходил дорогу в положенном месте, но светофор в это время работал в ночном режиме – мигал желтым. Водитель иномарки остался на месте ДТП, и сам вызвал скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть пешехода, сообщает Газета.ру.

Информацию о том, что погибший – отец обвиняемого в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, подтвердил адвокат Аллахверанова. Он рассказал, что после того, как об убийстве Андрея Драчева стал говорить весь Хабаровск, отцу обвиняемого, Аллияру Аллахверанову, начали поступать угрозы.

«Вчера утром он шел на работу. Мне известно, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Все материалы сейчас находятся в полиции. Хочу отметить, что Аллияру Аллахверанову постоянно приходили угрозы. Они начались с августа и продолжались по сей день. Не хочется, конечно, делать преждевременные выводы. Скорее всего, это роковая случайность. Сомнения у меня только из-за регулярных нападок. Если бы не они, я бы не думал о преднамеренном убийстве. Погибший не обращался в полицию, потому что попросту боялся за свою жизнь и за жизнь своих близких», – рассказал адвокат Константин Лысенко.

Позже стало известно, что прокуратура Хабаровского края передала в региональное управление СК РФ дело по факту гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова. Об этом сообщает РИА Новости.

О печальном известии уже знают все родственники, в том числе оба сына, один из которых находится в следственном изоляторе, а второй – в колонии.

Уроженец Райчихинска Андрей Драчев погиб 20 августа от травм, полученных в драке с Анаром Аллахверановым. Следствие обвиняет его в убийстве из хулиганских побуждений. В Хабаровском краевом суде начались предварительные слушания по этому уголовному делу.