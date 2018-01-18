Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
18 января 2018, 14:05 13

В жутком ДТП в Хабаровске погиб отец обвиняемого в убийстве Андрея Драчева

В жутком ДТП в Хабаровске погиб отец обвиняемого в убийстве Андрея Драчева
Фото: vk.com

Страшная авария произошла в Хабаровске 16 января. На огромной скорости иномарка сбила 59-летнего Аллияра Аллахверанова – отца обвиняемого в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчева. После громкого убийства семье обвиняемого постоянно угрожали, сообщает «Комсомольская правда».

Авария произошла около 6 часов утра. Удар был такой силы, что Аллияру оторвало ногу и отбросило на 50 метров. Все произошло на глазах десятков хабаровчан, которые ехали в это время на работу. Новость о ДТП молниеносно распространилась по социальным сетям и сопровождалась фотографиями и видео.

Выяснилось, что водитель автомобиля – таксист, он спешил на принятый заказ, поэтому не заметил пешехода. Мужчина переходил дорогу в положенном месте, но светофор в это время работал в ночном режиме – мигал желтым. Водитель иномарки остался на месте ДТП, и сам вызвал скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть пешехода, сообщает Газета.ру.

Информацию о том, что погибший – отец обвиняемого в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, подтвердил адвокат Аллахверанова. Он рассказал, что после того, как об убийстве Андрея Драчева стал говорить весь Хабаровск, отцу обвиняемого, Аллияру Аллахверанову, начали поступать угрозы.

«Вчера утром он шел на работу. Мне известно, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Все материалы сейчас находятся в полиции. Хочу отметить, что Аллияру Аллахверанову постоянно приходили угрозы. Они начались с августа и продолжались по сей день. Не хочется, конечно, делать преждевременные выводы. Скорее всего, это роковая случайность. Сомнения у меня только из-за регулярных нападок. Если бы не они, я бы не думал о преднамеренном убийстве. Погибший не обращался в полицию, потому что попросту боялся за свою жизнь и за жизнь своих близких», – рассказал адвокат Константин Лысенко.

Позже стало известно, что прокуратура Хабаровского края передала в региональное управление СК РФ дело по факту гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова. Об этом сообщает РИА Новости.

О печальном известии уже знают все родственники, в том числе оба сына, один из которых находится в следственном изоляторе, а второй – в колонии.

Уроженец Райчихинска Андрей Драчев погиб 20 августа от травм, полученных в драке с Анаром Аллахверановым. Следствие обвиняет его в убийстве из хулиганских побуждений. В Хабаровском краевом суде начались предварительные слушания по этому уголовному делу.

Просмотров всего: 6452

#Дальний Восток #ДТП #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    12 часов назад

    видимо с умыслом добивал...

  • alex 3

    alex 3
    11 часов назад

    вероятно это только начало...

  • Touareg

    Touareg
    11 часов назад





    оба сына, один из которых находится в следственном изоляторе, а второй – в колонии



    Отличная семейка.

  • OT

    OT
    11 часов назад

    Два сына в криминале замешаны. Это уж точно ничего хорошего не жди от таких.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    11 часов назад

    Touareg



    оба сына, один из которых находится в следственном изоляторе, а второй – в колонии



    Отличная семейка.



    Образцовая, я бы сказала.

    И почему то сразу стало не жалко.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    10 часов назад

    Это - возмездие! Нужно было сыновей воспитывать.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    9 часов назад

    Ну,зато теперь хапнул того,что испытали родственники Андрея.

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Всех своих сыновей вырастил уголовниками.

    Боги всё видят и случается, воздают по заслугам.

  • Я сама

    Я сама
    7 часов назад

    Dr.SaVaNt

    Ну,зато теперь хапнул того,что испытали родственники Андрея.



    Не совсем...

    Одно дело - хоронить родителей, другое - детей((

  • Плевать

    Плевать
    4 часа назад

    Начинаешь верить, от таких новостей...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Думаю все ждали, что на месте отца будет сынок. Но к сожалению не сегодня. Ничего. Еще не вечер

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    Подрались два быдла, одно быдло кони двинуло. При чем здесь родители? Те кто угрожали пожилому человеку, нормальные вообще? Тож фекалоиды.

  • SVV28

    SVV28
    2 часа назад

    Crasy:." При чем здесь родители? Те кто угрожали пожилому человеку, нормальные вообще? " -------++++++++++

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 19

В Благовещенске в ДТП погиб мальчик
Происшествия 1

В Новобурейском жителям в несколько раз завысили плату за теплоснабжение

Экономика 3

Минвостокразвития России хочет увеличить ТОР «Приамурская»
Происшествия 3

Полиция нашла виновного в порче автобусных остановок в Белогорске