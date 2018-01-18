Часть авиарейсов между Благовещенском и Москвой будут совершаться с посадкой в Красноярске

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До конца января часть самолетов авиакомпании «Икар» между Благовещенском и Москвой будут летать с промежуточной посадкой в Красноярске. Связано это с необходимостью дозаправки лайнера «Боинг-737-800», который в некоторые дни заменит более большой самолет «Боинг-767-300».

По информации представителя авиакомпании «Икар», такое решение было принято в связи с производственной необходимостью, низкой загрузкой рейсов в зимний период. В пресс-службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» сообщили, что по определенным дням недели в январе перевозчик заменил борт «Боинг-767-300» на другой тип воздушного судна – «Боинг-737-800». Лайнер «Боинг-737-800» имеет узкий фюзеляж, он предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах малой и средней протяженности. Таким образом, до конца января при выполнении рейсов Благовещенск – Москва – Благовещенск на «Боинг-737-800» будет совершаться промежуточная посадка в Красноярске для дозаправки.

Сохранится ли такой режим полетов в дальнейшем, пока неизвестно. Подробную информацию пассажиры могут получить в справочной службе благовещенского аэропорта по телефону +7 (4162) 49-49-49.