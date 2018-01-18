Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 0

Часть авиарейсов между Благовещенском и Москвой будут совершаться с посадкой в Красноярске

Часть авиарейсов между Благовещенском и Москвой будут совершаться с посадкой в Красноярске
Фото: mirpozitiva.ru

До конца января часть самолетов авиакомпании «Икар» между Благовещенском и Москвой будут летать с промежуточной посадкой в Красноярске. Связано это с необходимостью дозаправки лайнера «Боинг-737-800», который в некоторые дни заменит более большой самолет «Боинг-767-300».

По информации представителя авиакомпании «Икар», такое решение было принято в связи с производственной необходимостью, низкой загрузкой рейсов в зимний период. В пресс-службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» сообщили, что по определенным дням недели в январе перевозчик заменил борт «Боинг-767-300» на другой тип воздушного судна – «Боинг-737-800». Лайнер «Боинг-737-800» имеет узкий фюзеляж, он предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах малой и средней протяженности. Таким образом, до конца января при выполнении рейсов Благовещенск – Москва – Благовещенск на «Боинг-737-800» будет совершаться промежуточная посадка в Красноярске для дозаправки.

Сохранится ли такой режим полетов в дальнейшем, пока неизвестно. Подробную информацию пассажиры могут получить в справочной службе благовещенского аэропорта по телефону +7 (4162) 49-49-49.

Просмотров всего: 129

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Свободном столкнулись маршрутка и кроссовер: сообщается о пострадавших

Происшествия

На переправе Свободный – Введеново автомобиль застрял в наледи
Происшествия

В 2017 году в Амурской области на железной дороге погибли 13 человек
Происшествия 7

В Белогорске попал в ДТП автомобиль скорой, ехавший на вызов (видео)