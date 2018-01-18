Облачно, снег: прогноз погоды в Амурской области на 19 января

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В ночь на 19 января в Амурской области ожидается увеличение облачности. В большинстве районов севера и местами по югу пойдет слабый снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

Температура воздуха составит 23-28, местами 33-38 градусов ниже нуля.

Днем будет облачно, в большинстве районов пойдет слабый, местами умеренный снег. Возможна слабая метель. Скорость восточного, северо-восточного ветра составит 2-7, в отдельных районах – 12 метров в секунду. Температурные значения на севере –15-20, местами до 30 градусов со знаком минус, по югу – 11-16 ниже нуля.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности и слабый снег. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 2-7 метров в секунду. Столбики уличных термометров опустятся до 24-26 градусов.

Днем также будет облачно, снег. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. На улице будет 14-16 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.