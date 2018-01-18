Амурские депутаты предложат Ольге Голодец ужесточить требования к целевикам в вузах

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В амурском заксобрании готовят обращение к вице-премьеру российского правительства. Депутаты предлагают прописать материальную ответственность за неисполнение условий целевого обучения в вузах. Штрафовать надо и студентов, отказывающихся работать после выпуска, и работодателей, которые не принимают выпускников, считают законотворцы.

Проблему подняли на совете руководителей муниципалитетов. В районах Приамурья не хватает квалифицированных молодых кадров. Договоры на целевое обучение при этом заключаются, но после выпуска студенты не идут работать на предприятия.

«Сложилась такая ситуация, что целевое место – это просто проходной билет для попадания в вуз. Нет ответственности ни у студента, ни у работодателя, который дает это направление и должен получить этого специалиста назад после обучения, ни у учебного заведения. Студент поступил, отучился и выбрал себе другое место, а может, и вообще ушел работать не по специальности. А ведь на его месте мог быть другой студент, который хотел попасть в вуз, хотел работать именно по специальности», – высказалась председатель комитета по вопросам социальной политики Ирина Киевская.

Ирина Киевская предложила ужесточить ответственность студентов и работодателей в случае неисполнения обязательств. Обращение амурские парламентарии хотят направить вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец.

Сегодня договор о целевом обучении законодательно не регламентирован. Документ самостоятельно составляют предприятия или вузы. Ответственность за неисполнение обязательств, как правило, в нем прописана. Если студент отказывается после окончания обучения работать на предприятии, то обязан возместить те затраты, которые компания понесла, к примеру – полученную стипендию или другие выплаты. Если же фирма отказывается принять на работу выпускника, она должна выплатить сумму, которая также определяется индивидуально. На деле ни одна, ни вторая сторона выплат не производят.

«Мы сейчас предлагаем, чтобы в договоре было прописано, что если он не идет работать по целевому после выпуска, то сумму, затраченную на его обучение, он возвращает в тот бюджет, который понес затраты. Чтобы эти суммы были компенсированы. Тогда выпускники уже подумают – или отработать положенный срок, или выплачивать, и будут ответственнее подходить к этому вопросу. В этом случае наши учреждения смогут рассчитывать на кадры. Мы будем знать, что через 2-3 года у нас появятся специалисты и для них нужно готовить рабочее место, квартиру и так далее», – пояснила инициатор обращения.

В год на обучение одного студента, по данным парламентариев, тратят как минимум 150 тысяч рублей. Деньги идут из федерального и регионального бюджетов, в зависимости от того, в чьем подчинении находится учебное заведение.

Предложение изменить принципы целевого обучения амурские депутаты обсудят на ближайшей сессии. На заседании комитета по вопросам социальной политики его решили включить в повестку. Если народные избранники примут этот документ, его направят в российское правительство.