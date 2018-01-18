Мужчина из Благовещенска пропал во Владивостоке

Фото: vk.com/lizaalert_real

Во Владивостоке идут поиски 26-летнего Вячеслава Петренко. Мужчина несколько лет назад уехал в столицу Приморья из Благовещенска. Во Владивостоке он работал, периодически навещая родной город. Однако в начале января 2018 года пропал, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

О пропаже Вячеслава Петренко сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Близкий друг парня Евгений рассказал ИА «Амур.инфо», что тот исчез 6-7 января во Владивостоке.

«6-го числа он поехал к другу. С коллегой поговорил, коллега его довез до друга. Он из машины вышел, а к другу не дошел. На следующий день не вышел на работу. На работе этому особого значения поначалу не придали. Когда он и 8-го числа не вышел на работу, уже начали звонить, искать, вышли на его товарищей. Больницы обзвонили во Владивостоке, морги, заявление в полицию написали», – говорит Евгений.

Рост Вячеслава Петренко 168 сантиметров, волосы темные, глаза зелено-карие. Из особых примет – шрам на руке. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светлый свитер, темно-синие джинсы и темно-синие замшевые кроссовки.

Волонтеры не исключают, что Вячеслав может находиться в другом городе. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на номер 112.