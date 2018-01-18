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18января
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В Благовещенске откроется уникальная выставка московского скульптора Леонида Баранова

В Благовещенске откроется уникальная выставка московского скульптора Леонида Баранова
Фото: stihi.ru

В конце января в Амурском областном краеведческом музее откроется масштабная художественная выставка – «Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои», – организованная московским Фондом развития современного искусства. На ней представят работы известных мастеров Российской академии художеств.

Экспозиция откроется 25 января в 15:00. На открытие приедет ее куратор, московский искусствовед Пётр Баранов.

Леонид Баранов – московский скульптор, заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств. За последние годы он провел целый ряд персональных выставок в Москве и других городах страны, заметно разнообразя их составы и пространственные решения. Идея привлечения произведений других художников сделала его выставки гораздо ярче и интереснее.

В Благовещенске скульптор предлагает небольшую ретроспективу своих работ и вместе с ней работы близких ему живописцев – Зураба Церетели, Константина Худякова, Ольги Булгаковой, Марии Красильниковой, Ольги Гречиной и других; графиков – Сергея Геты, Константина Победина, Анатолия Суворова; создательницы декоративных панно из текстиля Натальи Мурадовой и автора пластических композиций из стекла Тимура Сажина. Экспозиция творчества целого поколения ярких, очень разных художников включает более 130 работ 35 авторов как раннего периода – 1970-х -1980-х годов, так и последних лет.

Леонид Баранов дополнил череду портретов своих любимых персонажей российской культуры и истории (Петра I, Пушкина, Достоевского) портретами друзей-художников и современников. Таким образом, исторические герои сравниваются с современниками, а современники становятся частью истории.

Выставка будет работать в музее до 10 марта 2018 года.

Посетителей приглашают на творческую встречу с куратором выставки, представителем Фонда развития современного искусства Петром Барановым. Искусствовед Михаил Шмаков проведет для желающих тематические экскурсии, лекции и мастер-классы по современному искусству, сообщает Амурский областной музей.

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#культура

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