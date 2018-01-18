Похитителям миллиона рублей из ТРЦ «Острова» вынесли приговор

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих подсудимых. Они были признаны виновными в крупной краже из торгово-развлекательного центра «Острова» в областном центре. Добычей злоумышленников стали миллион рублей и большое количество сертификатов.

Кража произошла в марте 2017 года. Воры унесли сейф с ценным содержимым. Было возбуждено уголовное дело. Троих злоумышленников задержали. В декабре 2017 года стало известно, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, его передали в суд.

Сообщники похитили денежные средства в сумме 1 184 000 рублей и сертификаты в количестве 75 штук, стоимостью 19 рублей 80 копеек каждый, на сумму 1 485 рублей. Таким образом, общий ущерб составил 1 185 485 рублей, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Все трое вину в совершении преступления признали в полном объеме и раскаялись. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил одного из подсудимых к 4 годам лишения свободы условно, второго – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы условно, третьего – к 5 годам лишения свободы. Также в счет возмещения ущерба с них взыщут 1 035 485 рублей.