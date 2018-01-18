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Благовещенец попросился погреться и украл чужие вещи

Благовещенец попросился погреться и украл чужие вещи
Фото: cod31.ru

В Благовещенске вынесли приговор мужчине, обокравшему шиномонтажку, куда его пустили погреться. Горожанин украл ноутбук и компьютерную мышку. За совершенное преступление он получил условный срок.

По информации горсуда, в январе 2017 года благовещенец шел мимо гаражного бокса по улице Рабочей и решил зайти туда, чтобы погреться. С разрешения сотрудника шиномонтажа он прошел в комнату отдыха и, увидев на столе ноутбук и компьютерную мышь, решил их украсть. Технику злоумышленник спрятал под куртку и ушел. Ущерб составил 38 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств, пояснив суду, что ходатайство им заявлено добровольно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, возмещение ущерба в полном объеме, состояние здоровья, совершение преступления впервые, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему в судебном заседании. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком полтора года.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Не делай добро,не получишь зло! Сам пришёл с повинной,ага!Выродок законченный!

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