На переправе Свободный – Введеново автомобиль застрял в наледи

Фото: vk.com/svbnews

В ночь на 18 января в Приамурье пожарные и спасатели вызволяли легковой автомобиль. Машина заглохла, заехав в наледь. Это произошло на реке Зее в районе ледовой переправы Свободный – Введеново. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

Сообщение о застрявшей машине поступило сегодня в 02:15. Происшествие случилось с Toyota Probox. В легковушке были два человека – водитель и пассажир. Люди не пострадали, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Силами пожарных и спасателей Свободного автомобиль вызволили в 05:02.

«Переправа эксплуатируется в светлое время суток, режим ее работы указан на баннере на въезде. Соответственно, ночью ездить по этой переправе нельзя, это нарушение. Контроль за переправой осуществляется ежедневно ответственной за эксплуатацию организацией. И 18 числа гражданин на легковом автомобиле в нарушение всех правил безопасности и режима работы переправы решил переехать из Свободного во Введеново и застрял в наледи», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По факту происшествия проводится разбирательство.