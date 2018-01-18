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18января
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сегодня, 09:46 2

В Приамурье за порядком на Крещение будет следить полиция

Полиция Приамурья обеспечит охрану общественного порядка в крещенские праздники. 18 и 19 января в 23 муниципальных образованиях области, пройдут массовые мероприятия, посвященные Крещению. Крещенские мероприятия традиционно собирают большое число участников, в связи с чем сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Накануне праздничных мероприятий полицейские провели встречи с представителями церкви, а также организаторами зимних купаний по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности амурчан.

Во время религиозных действий сотрудники полиции обеспечат охрану правопорядка как у храмов, так и вблизи купелей. Также задействуют народных дружинников, представителей частных охранных организаций, сотрудников Росгвардии.

Автоинспекторы обеспечат безопасность всех участников дорожного движения при подъезде и непосредственно в местах богослужений и купаний.

С целью предотвращения случаев обморожения и травмирования граждан стражи правопорядка рекомендуют воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также не появляться в нетрезвом виде в местах купания, сообщается на сайте амурского управления МВД.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    а что же бох? не сможет дисциплинировать граждан?

  • OT

    OT
    1 минута назад

    Там без сто грам не определить где ангелы, а где дяди с погонами.

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