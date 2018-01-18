В 2017 году ПФР потратил более 31 миллиона на поездки амурских пенсионеров к местам отдыха

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В Амурской области неработающие пенсионеры, проживающие в Зейском, Селемджинском и Тындинском районах могут получить компенсацию дорожных расходов к месту отдыха и обратно – их в регионе более 21 тысячи. В 2017 году возможностью получить компенсацию воспользовался 2 331 человек, общая сумма составила 31,1 миллиона рублей.

В числе самых популярных мест отдыха – Москва, Сочи, Анапа, Краснодар, Белгород и Челябинск. Также большой популярностью в прошедшем году пользовалась столица Дальневосточного федерального округа – Хабаровск.

По закону, Пенсионный фонд может оплачивать пенсионерам, проживающим в северных районах Амурской области, проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Компенсация расходов пенсионерам-северянам может предоставляться в двух видах. Первый – предоставление проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно. Второй – возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Большинство предпочитает предоставлять в Пенсионный фонд билеты и другие подтверждающие поездку документы уже по возвращении. В 2017 году такую компенсацию получил 2 331 пожилой амурчанин на сумму 31,1 миллиона рублей.

Еще 307 человек подготовились к поездке заранее и взяли в Пенсионном фонде бесплатные проездные талоны, представив подтверждающие поездку документы. Это могут быть телеграмма-вызов, путевка или курсовка, а также любой другой документ, который содержит сведения о предстоящем пребывании в месте отдыха. Талоны выдаются только на железнодорожный транспорт. Перелёт в самолёте экономклассом Пенсионный фонд оплачивает уже по факту.