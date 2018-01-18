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18января
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сегодня, 09:30 0

В Москве задержан подозреваемый в хищении 7 миллионов рублей, выделенных на Восточный

В Москве задержан подозреваемый в хищении 7 миллионов рублей, выделенных на Восточный
Фото: severpost.ru

В Москве правоохранители задержали сотрудника частной компании. Мужчину подозревают в хищении 7,6 миллиона рублей, выделенных на строительство новых объектов космодрома Восточный, сообщает «РЕН ТВ».

По данным стражей порядка, задержанный в октябре 2017 года, являясь сотрудником подрядной фирмы, составил поддельные договоры на поставку Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) необходимого для строительства космодрома оборудования. После этого он составил документы, согласно которым, оборудование было якобы создано и отгружено.

Эти поддельные документы мужчина передал в казначейство ЦЭНКИ и потребовал оплату. На основании предоставленных бумаг аферисту на счет фирмы перечислили 7,6 миллиона рублей. Когда обман выяснился, мужчина перестал выходить на связь.

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#космодром #криминал #происшествия

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