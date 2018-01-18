У джентльмена, постеснявшегося чихнуть, разорвалось горло: обзор прессы

Фото: m.gazeta.ru

Какой штраф грозит за отказ в приеме новых купюр; кто купил самые дорогие таунхаусы в Москве; как отблагодарили дворника, принесшего в полицию полную сумку бриллиантов, – об этом рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала «Российская газета», рассказывающая о том, что на местах нередки случаи отказа в приеме новых купюр достоинством в 200 и 2 000 рублей. К ним еще не все привыкли, однако, как предупредил Роспотребнадзор, принимать их должны везде. За отказ грозит штраф в 50 тысяч рублей. Газета пишет, что при отказе брать купюры срабатывает чисто человеческий фактор. Продавцы и кассиры, еще не знакомые с новыми деньгами, просто не хотят брать на себя ответственность.

Не везде еще готова к сканированию купюр и техника, определяющая их подлинность. Она должна быть перепрограммирована, на что требуется время.

В общем, не было у бабы забот, купила порося...

Добавлю, что о новых купюрах сегодня подробно рассказывает и «Амурская правда».

Очень интересно

Кстати, о деньгах. В продолжение этой темы «Амурская правда» выдала на-гора информацию о том, что в Благовещенске продаются шоколадные монеты в форме биткоинов. Их два вида – серебристые из бельгийского молочного шоколада и тёмные – из итальянского. Оборотная сторона монеток посыпана орехами и цукатами.

Руководитель шоколадной мастерской пояснил корреспонденту газеты, что его кондитеры могут выпустить любую валюту. Подчёркиваю: из шоколада!

Вам статья

И опять о финансах. Почти в 4,5 миллиарда рублей обошлись покупателям пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в прошлом году. При этом половина этой суммы пришлась всего на две сделки.

Покупателями самой дорогой недвижимости в Москве — двух таунхаусов площадью 500 квадратных метров каждый в жилом комплексе в районе Остоженки – стали глава «Сибура» Дмитрий Конов и жена экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва. В издании они названы не напрямую, а обтекаемо – «полными тёзками» этих людей. Цена квадратного метра в элитном жилье потянула на 2,4 миллиона рублей за 1 квадратный метр. Рассказали об этом, ссылаясь на РБК, «Аргументы неделi».

Не пропусти

Завершаю финансовую тему заметкой из дайджеста «Удивительный мир», в которой говорится о дубайском дворнике индийского происхождения по имени Винакатар Амана Мотабато Лал. Он принёс в полицию сумку с золотом и бриллиантами, найденную на одной из улиц Дубая. Подметал мостовую – и нашел. Общая ценность находки составила почти 60 тысяч долларов. Директор полицейского участка в награду за честность вручил уборщику благодарственную грамоту и пожал руку.

Ну что тут можно добавить? Только то, что на месте этого парня так поступил бы каждый из нас, проживай мы в Эмиратах.

На посошок

Напоследок заметка из «Панорамы», к деньгам не имеющая никакого отношения. Она, скорее, про вред соблюдения хороших манер. Житель Ливерпуля во время деловой встречи вдруг захотел чихнуть, но постеснялся сделать это. Он попытался сдержать дыхание, зажав рот рукой, но давление воздуха оказалось столь высоким, что горло джентльмена не выдержало – и разорвалось. Хорошо, что вовремя подоспели врачи.

Так что если вдруг у вас появится похожее желание, лучше не сдерживайтесь. И поосторожнее на дорогах.