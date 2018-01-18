От 14 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 18 января

Фото: grimnir74 - LiveJournal

В Амурской области 18 января ожидается небольшая переменная облачность, местами по востоку и северу пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 1-5 метров в секунду. Температура составит 14…19 градусов ниже нуля, на севере 20…25, местами – около минус 30.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается слабый западный ветер. Термометры покажут около минус 15. Местами на автодорогах снежный накат, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL