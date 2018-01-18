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18января
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В 2017 году в Амурской области на железной дороге погибли 13 человек

В 2017 году в Амурской области на железной дороге погибли 13 человек
Фото: Severgazservis.ru

В 2017 году на Забайкальской железной дороге количество людей, получивших травмы из-за нарушения правил личной безопасности в зоне движения поездов, снизилось на 36 % по сравнению с 2016 годом. Всего в минувшем году произошло 33 несчастных случая, не связанных с производством, в том числе в Амурской области.

В результате происшествий пострадали 34 человека, из них 22 получили травмы, не совместимые с жизнью. Для сравнения, в 2016 году было травмировано 46 человек, из них смертельно – 30 человек.

На полигоне обслуживания ЗабЖД в Забайкальском крае было травмировано 16 человек, из них 9 человек погибли; в Амурской области травмировано 18 человек, из них 13 – смертельно.

Кроме того, произошло 4 случая травмирования людей электрическим током, один из которых – групповой. В результате 4 человека пострадали, один из них от полученных травм скончался на месте. В 2016 году на Забайкальской железной дороге зафиксировано 8 случаев травмирования электротоком, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них погибли.

Наибольшее количество травм граждане получили при переходе через пути в неустановленном месте или перед близко идущим поездом. В результате таких нарушений пострадали 32 человека. При попытке пролезть под вагонами стоящего поезда травмы получили два человека.

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#происшествия #транспорт

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