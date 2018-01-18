Амурчанка, обучающаяся в Москве, рассказала о перспективах жизни в Приамурье

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Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в рамках серии гостевых лекций рассказали студентам московских вузов о развитии ДФО. В одной из них содокладчицей выступила амурчанка – студентка Российского государственного социального университета.

Присутствующим рассказали о новых проектах, реализуемых сегодня на Дальнем Востоке, о рынке труда и востребованных профессиях.

«Дальний Восток сегодня – территория новых возможностей, она обладает уникальным набором конкурентных преимуществ и интересна инвесторам. Сегодня в регионе заявлены к реализации более 900 инвестиционных проектов, в рамках которых в ближайшие годы будут созданы около 110 тысяч новых рабочих мест. В молодых и талантливых кадрах уже сейчас нуждаются десятки крупных предприятий, предлагая конкурентные соцпакеты и дополнительные льготы для своих сотрудников. Именно на Дальнем Востоке сегодня находятся крупнейшие стройки страны, и вы можете стать частью этого процесса», – отметил начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

Именно так намерена поступить студентка Российского государственного социального университета Алиса Пикова. Она родом из Свободного. Девушка хочет вернуться в Приамурье и участвовать в развитии региона. Алиса рассказала сокурсникам о географии, экономике и новом витке развития малой родины.

«Я искала вуз, в котором могла бы реализовать свои планы, выбор пал на РГСУ, поскольку там существует программа международного сотрудничества между вузами, в том числе китайскими. Моя первая специализация: лингвист-переводчик, в результате прошла годовую стажировку в Даляньском университете иностранных языков, получив ценный опыт языковой практики», – рассказала она.

Сейчас Алиса продолжает обучение в РГСУ, на этот раз по специализации «Информатика и вычислительная техника». После окончания университета она планирует вернуться домой.