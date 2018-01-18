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18января
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сегодня, 07:08 16

Амурчанка, обучающаяся в Москве, рассказала о перспективах жизни в Приамурье

Амурчанка, обучающаяся в Москве, рассказала о перспективах жизни в Приамурье
Фото: minvr.ru

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в рамках серии гостевых лекций рассказали студентам московских вузов о развитии ДФО. В одной из них содокладчицей выступила амурчанка – студентка Российского государственного социального университета.

Присутствующим рассказали о новых проектах, реализуемых сегодня на Дальнем Востоке, о рынке труда и востребованных профессиях.

«Дальний Восток сегодня – территория новых возможностей, она обладает уникальным набором конкурентных преимуществ и интересна инвесторам. Сегодня в регионе заявлены к реализации более 900 инвестиционных проектов, в рамках которых в ближайшие годы будут созданы около 110 тысяч новых рабочих мест. В молодых и талантливых кадрах уже сейчас нуждаются десятки крупных предприятий, предлагая конкурентные соцпакеты и дополнительные льготы для своих сотрудников. Именно на Дальнем Востоке сегодня находятся крупнейшие стройки страны, и вы можете стать частью этого процесса», – отметил начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

Именно так намерена поступить студентка Российского государственного социального университета Алиса Пикова. Она родом из Свободного. Девушка хочет вернуться в Приамурье и участвовать в развитии региона. Алиса рассказала сокурсникам о географии, экономике и новом витке развития малой родины.

«Я искала вуз, в котором могла бы реализовать свои планы, выбор пал на РГСУ, поскольку там существует программа международного сотрудничества между вузами, в том числе китайскими. Моя первая специализация: лингвист-переводчик, в результате прошла годовую стажировку в Даляньском университете иностранных языков, получив ценный опыт языковой практики», – рассказала она.

Сейчас Алиса продолжает обучение в РГСУ, на этот раз по специализации «Информатика и вычислительная техника». После окончания университета она планирует вернуться домой.

Просмотров всего: 3130

#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Неужели ещё кто-то верит в эти сказки?

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Заслали сказочницу))) А работяг и их семьи кидано немеренно...сахалинский привет.

    Куда делось имущество «БуреяГЭСстроя»?

    Конкурсный управляющий «БуреяГЭСстрой»: бывшее руководство предприятия похитило техники почти на 60 миллионов рублей.

    http://debri-dv.com/article/18224/kuda_delos_imushchestvo_bureyagesstroya

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    6 часов назад

    А про что ей ещё в докладе сокурстника рассказывать? Как всё ужасно?

    Дык тогда можно и ВУЗ не закончить внезапно.

    Естессно по ушам проехала что вс зашибись - добро пожаловать.

    хотя ... Лингвист-переводчик Восточных языков ... действительно можно весьма неплохо и тут работать. Только в Приморье.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    В Тынде работники Локомотивного депо угрожают голодовкой.

    http://debri-dv.com/article/18225/v_tynde_rabotniki_lokomotivnogo_depo_ugrozhayut_golodovkoy

    В северной столице Приамурья бригады сотрудников ремонтного цеха локомотивного депо компании «ТМХ-Сервис» собираются устроить забастовку и готовы пойти на крайние меры - объявить голодовку. По словам рабочих, за последние два года их зарплаты снизились на 20 тысяч рублей. Руководство компании, по информации депутата Тындинской городской думы Марины Михайловой, не идет на контакт с людьми.

    Во вторник, 16 января, в транспортной прокуратуре города собрались около 50 человек. Рабочие составили коллективное обращение. Люди жалуются на понижение зарплат: в течение последних двух лет их ежемесячные доходы упали на 20 тысяч рублей.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    6 часов назад



    После окончания университета она планирует вернуться домой.



    ага, свежо предание

    ..хотя если она по договору должна отработать бабки, уплоченные за обучение...тогда может и не отвертится, придется вернуться

  • фая

    фая
    5 часов назад

    Вот лучше бы нашим выпускникам школ рассказали перспективы развития АО, а не студентам Московских вузов,а то уезжает наша молодежь и больше не возвращается в родные пенаты, уж больно "перспективное" будущее, да и настоящее желает быть лучше.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Девочка из Свободного? Заманивает в свой перспективный городок? Не боится что московские выпускники приехав и увидев все "перспективы" нанесут ей побои средней тяжести?

  • speaking

    speaking
    4 часа назад

    Все уже наверное видели выступление Грудидина о Дальневосточном гектаре... Истину глаголет. Без комментариев

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    speaking

    Все уже наверное видели выступление Грудидина о Дальневосточном гектаре... Истину глаголет. Без комментариев



    Грудинин это самый первый сказал?



    А до предложенного кандидатства в презики он что-то знал про этот гектар?



    И, самое главное, говорил что-либо против действующей власти, при которой он, кстати, стал директором ЗАО и разбогател?



  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    фая

    Вот лучше бы нашим выпускникам школ рассказали перспективы развития АО, а не студентам Московских вузов,а то уезжает наша молодежь и больше не возвращается в родные пенаты, уж больно "перспективное" будущее, да и настоящее желает быть лучше.



    Перспективы должны четко прослеживаться в реальной жизни, тогда о них и "рассказывать" не будет нужды.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Oldlord

    speaking

    Все уже наверное видели выступление Грудидина о Дальневосточном гектаре... Истину глаголет. Без комментариев



    Грудинин это самый первый сказал?



    А кто первый сказал? Жирик? Путин?



  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    эка лажа-дас ист фантастиш-сетра братьев Стругацких. будущая писательница фантастических романоФ

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    "Азербайджанец делающий ремонты в Благовещенске рассказал о перспективах жениться и.... станцевал"

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Волшебника в этой сказке нет, а так все правильно сказала.

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Но как всегда бывает,будет вынуждена остаться жить в Москве по стечению ряда причин....

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Щас москвичи понаедут.

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