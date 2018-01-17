Детям-инвалидам из детдома села Садовое устроили профессиональную фотосессию

Наталье 17 лет. В детском доме девочка оказалась три года назад. Детские моменты в памяти сохранились, но вот фотографий нет ни одной. Поэтому к этой фотосессии она готовилась особенно тщательно. Хотя, говорит Наташа, она не любитель фотографироваться, девочка не считает себя фотогеничной.

В детском доме детей фотографируют лишь на мероприятиях. Личных снимков у них очень мало, у некоторых нет совсем. Но теперь у каждого появится альбом с красивыми фотографиями.

«Их в детстве как-то фотографируют. Ну, знаете, это больше любительские фотографии. Как правило, их очень мало», – поделилась воспитатель группы-инвалидов детского дома села Садовое Наталья Стаценко.

Перед фотосессией каждого ребёнка приходилось настраивать, чтобы раскрепостить.

«Я разговариваю с ними в самом начале фотосессии, как со взрослыми людьми. Я им говорю, что мы сейчас будем делать. Они это полностью воспринимают и действуют, как взрослые. Хочется подарить детям такой кусочек счастья, когда они будут смотреть на эти действительно красивые фотографии», – сказал фотограф Сергей Поспелов.

Как сообщало Амур.инфо, провести фотосессию для воспитанников придумали инициативные благовещенцы. Альбомы сделают для детей из двух детских домов – Пояркова и Садового, а также из реабилитационного центра в Благовещенске.

Каждый воспитанник получит в подарок фотокнигу с профессиональными снимками. Печатать альбомы будут в Москве. Стоимость одного – 800 рублей. На добрую акцию удалось собрать более 70 тысяч. Организаторы надеются, что вручить детям фотокниги с личными снимками смогут в феврале.