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17 января 2018, 19:59 10

Фермер из села Волково несколько лет пытается получить землю в аренду

Фермер из села Волково несколько лет пытается получить землю в аренду

Фермер из села Волково решил пожаловаться президенту страны. К главе государства он записал видеообращение. Алексей Морозов несколько лет занимается животноводством, но не может получить землю под строительство. Дальневосточный гектар в его селе не выдают, и, как говорят власти, свободных земель нет. Хозяйство из-за тесноты находится на грани уничтожения.

Последние пять лет фермер обивает пороги чиновников. Он борется за то, чтобы ему дали землю под строительство. Мужчина завел лошадей и пять лет назад оформил КФХ. На маленьком участке ютятся еще 35 коров, куры и несколько свиней. Когда-то Алексей планировал здесь жить, но всю землю, а также дом пришлось отдать под хозяйство.

«Я должен был сюда переехать, но тут сейчас полная комната овса, полная комната пшеницы. Ну а что? Земли нет, где строиться? Есть еще полная комната кукурузы. Уже пятый год стоит», – поделился фермер.

Места не хватает. Лошади круглый год живут на улице. Буренки ютятся в деревянном сарае. Новорожденных телят вообще поселили в холодном гараже. Периодически молодняк гибнет. Телятам нужно теплое помещение.

Администрация Благовещенского района дала предпринимателю землю, но она предназначена только под пастбища. А фермер мечтает получить участок под строительство или взять его в аренду на длительный срок. Тогда Алексей Морозов сможет построить для скота новые просторные и теплые стойла и расширит хозяйство.

«Мне отдали 18 гектаров на пастбище. Я на них построиться не могу, по закону только пасти лошадей можно. Если строиться, нужно, чтобы дали на 49 лет, 25 лет – в аренду. Не дают – проблема. Приходится держать животных во дворе, хотя земли вокруг пустующей полно», – сказал Алексей Морозов.

Продукция фермера нарасхват. Мясо он продает людям, молоко сдает на Благовещенский молочный комбинат. В планах – наладить мясное производство, выпускать пельмени и другие полуфабрикаты. Однако, если земли фермеру не дадут, животных придется пустить под нож.

«Тут уже пять лет бегаешь, просишь, умоляешь – помощи вообще никакой нет. Нам денег не надо. Просто землю дайте, будем работать, делать. Доярки есть, рабочие есть. Есть желание. Или надо вырезать скотину? Смысла нет держать – телята дохнут, они давят друг друга. Крыши нет, они сутками здесь», – высказался мужчина.

После того как проблемой Алексея Морозова заинтересовались журналисты, в министерстве имущественных отношений области взяли ситуацию под свой контроль. Власти Благовещенского района приступить к решению проблемы обещают весной. Необходимо определить точные границы села Волково, тогда станет ясно, какую землю можно отдать в аренду фермеру.

«Пастбища мы ему дали. На сегодняшний день у нас стоит вопрос в уточнении границ района. И как только мы уточним границы, думаю, наконец-то решим этот вопрос с предоставлением земельного участка данному крестьянско-фермерскому хозяйству. В течение двух месяцев мы этот вопрос рассмотрим. Потому что хозяйству необходимы площадки для строительства. Мы понимаем,что как орган власти обязаны ему помочь в этой ситуации, и мы это сделаем», – прокомментировал заместитель главы администрации Благовещенского района Евгений Седых.

Алексею Морозову уже назначили встречу в районной администрации. Мужчине готовы передать еще земли под сенокошение. Но проблему фермера это не решит. Он настаивает на том, что нужен участок под строительство, и за него он даже готов заплатить.

Между тем, помимо земли, владельцы КФХ области могут претендовать на грантовую поддержку от министерства сельского хозяйства. Она предназначена для начинающих фермеров, владельцев семейных животноводческих ферм и кооперативов. В этом году им выделили 70 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Новичкам предлагают получить до трех миллионов рублей на развитие мясного и молочного животноводства, владельцам семейных животноводческих ферм – до десяти миллионов рублей. Такая программа поддержки существует с 2012 года. За это время ею успели воспользоваться около 150 хозяйств области. С прошлого года в программу включили кооперативы. Теперь это приоритетное направление.

«В 2017 году у нас действовала новая поддержка на развитие материально-технической базы вновь созданных кооперативов, то есть проработавшие до года. Условия были до 90 % возмещения затрат, но не более 2 миллионов. В 2017 году поддержкой воспользовались три кооператива, все из Благовещенского района», – сказала начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства области Ольга Казачанская.

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#жизнь #закон #сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    5 часов назад

    Могу предложить 1500 кв.м. в поселении и под строительство. Напишите если что, указав эл.почту. Документы скину для рассмотрения.

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Да такому человеку,надо всю землю Амурской области,бесплатно отдать,ведь он занимается производством экологически чистой продукции,для населения,5 лет добивается,какой ужас!У меня нет слов приличных,чтоб высказать возмущения,нашим чиновникам-бюрократам .

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Вот вам и гектар в действии. Работает программа!!!

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    .... в Краснодар!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Что же за страна такая, по любому вопросу нужно обращаться лично к Путину.

    Никто ничего в стране больше не решает?!

  • Ирулька

    Ирулька
    3 часа назад

    А некоторым фермерам с этого же Волково Администрация, земли даже под пастбища недали.

  • Ирулька

    Ирулька
    3 часа назад

    А потом чиновники удивляются оттоку народа с Дальнего востока на Кубань

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    а почему Волково и почему такие запросы на развитие,как вариант его работа не предполагась при первичном заселении...бери гектар где дают и стройся...что за амбиции на эту территорию...ваши чахлые лошадки и коровки абсолютно не соответствуют занятой территории

  • igor28rus

    igor28rus
    3 часа назад

    карлик, вот ты сидишь и долбишь по клавиатуре своими пальцами, а сам хоть что то сделал полезного в своей жизни? можешь не отвечать и так все понятно, языком трепать да пальцами по клаве стучать это не мешки ворочать, ума много не надо.

  • Фермер

    Фермер
    36 минут назад

    Абсолютно прав Алексей: неиспользуемой заросшей земли валом, но её не возьмёшь! При этом фермеров за необработанный лиман штрафуют по всей строгости! Что же касается программы "Дальневосточный гектар" её необходимо доработать - расширить возможные территории размещения и увеличить площадь для КФХ до 10 га!

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