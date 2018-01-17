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17 января 2018, 19:30 6

Единый номер службы спасения 112 заработал в Благовещенске

Единый номер службы спасения 112 заработал в Благовещенске

В Благовещенске заработала единая экстренная служба, где принимают звонки на номер 112. При этом людям не нужно звонить отдельно в скорую помощь, полицию или пожарным. Сотрудник экстренной службы сам примет сообщение и передаст его в нужную спецслужбу.

Сообщения о проблемах и просьбы о помощи Анастасия Носкова принимает 24 часа в сутки вместе с другими операторами службы. Оператор должен сообщить о случившемся в специальные службы, а еще помочь словом и оказать психологическую поддержку.

«Нас подготавливают, чтобы мы могли успокоить человека. Еще такого не было, но я переживаю, если будет суицидальный случай. Первое, мы всегда спрашиваем, что случилось, что произошло, чтобы понять ситуацию. А дальше – по ситуации, может, просто кого-то надо выслушать», – рассказала старшая смены, оператор «Службы-112» Анастасия Носкова.

В каждой бригаде из пяти операторов один – психолог. Вскоре количество сотрудников в смене хотят увеличить до 11. Все они проходят специальное обучение. В сутки один оператор принимает в среднем по 6-7 вызовов. Большая часть из них – ночью.

Номер 112 – единый. Сотрудники службы сами соединят абонента со скорой, полицией и пожарными. Но на этом работа операторов не заканчивается. При помощи специальной компьютерной программы они следят за тем, чтобы вызов был принят и помощь оказана.

На обед сотрудники «Службы 112» отлучаются ровно на час. Ещё они могут расслабиться в комнате для снятия стресса днём или заснуть в комнате отдыха ночью.

«То, что у нас не один человек сидит, есть время отдохнуть. Например, трое работают, двое могут пойти отдохнуть, если вызовов немного. Я не скажу, что мне сложно. Трёх часов достаточно, чтобы поспать. После смены всегда можно выспаться. Я была к этому готова», – поделилась Анастасия Носкова.

На организацию центра обработки вызовов в прошлом году потратили 29 миллионов рублей из федерального бюджета и 700 тысяч – из областного. Сейчас такой центр работает только в Благовещенске и пока – в тестовом режиме.

«Центр обработки вызовов – это только первый этап. Система будет развиваться на территории всей области. То есть будет закупка, монтаж, наладка оборудования по ЕДДС. После этого систему введут в опытную эксплуатацию, но уже на территории всей Амурской области», – отметил ведущий инженер «Службы 112» Олег Никифоров.

Дозвониться в этот центр можно только со стационарного телефона, хотя номер 112 с мобильного доступен. Но звонки принимают сотрудники другой службы – единой диспетчерской, которая перенаправляет позвонивших в скорую, полицию или к спасателям.

В центре обработки вызовов операторы сами связываются с этими службами. В ближайшее время минкомсвязи откроет экстренный номер для всех операторов сотовой связи. Экстренный звонок смогут совершить даже те, у кого нулевой баланс на телефоне или отсутствует сим-карта. Чтобы номер 112 заработал на территории всей области, нужны 109 миллионов рублей. Всю область подключить к экстренному номеру планируют к 2019 году.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • full

    full
    6 часов назад

    Что за гон? Я по этому номеру уже полтора года назад звонил.

  • postal

    postal
    5 часов назад

    Во во,тормоза!Первый раз я позвонил по нему еще в 2012 году,если не раньше!А так как наша скорая ужас как любит менять номера,то 030,то 103,то 003,теперь скорую вызываю через 112!Так быстрее!Хотя,если на АИ только узнали-рад за них,лучше поздно чем никогда!

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Я тоже звонила на 112 в 2013 году - срочно нужна была скорая, т.к. у мамы случился инсульт. Приняли вызов то ли пожарные то ли МЧС, переключили на скорую и там какая-то жаба меня полчаса отчитывала, что я не напрямую в скорую звоню. Больше воспользоваться этим номером желания не возникало...

  • postal

    postal
    5 часов назад

    Не знаю,пришлось 5 января срочно вызывать скорую,на 112 все норм было,а вот в скорой моск покушали!

  • контра1706

    контра1706
    3 часа назад

    Амур.инфо , крайне интересная информация.. !!!Если система 112 заработала только сейчас ,то где же я тогда работала последние 5 лет!! Ну смешно честное слово .. Система 112 существует уже шестой год.. И звонков мы принимаем от 500 в сутки!! И представляемся именно как служба 112..

    Спуститесь на землю инопланетные вы наши журналисты!

  • Кэссик

    Кэссик
    3 часа назад

    Я во Владивостоке в скорую не могла дозвониться по номеру 112. "Все операторы заняты". По 03-сразу же.

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