В Благовещенске готовят иордань к Крещению

На реке Зее в Благовещенске начали готовить иордань к крещенским купаниям. Прорубь в форме креста делают в районе улицы Амурской, 1. Там все желающие смогут набрать воды в праздник, 19 января. В этот же день иордань будут освящать.

Как сообщалось ранее, в городе традиционно оборудуют несколько купелей. В Благовещенске окунуться можно будет на реке Зее – в районе Амурской, 1, на турбазе «Мухинка» и на Амуре в районе переулка Уралова.

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#праздники #религия

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Екатерина PL