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17 января 2018, 18:32 6

В Благовещенске готовят иордань к Крещению

В Благовещенске готовят иордань к Крещению

На реке Зее в Благовещенске начали готовить иордань к крещенским купаниям. Прорубь в форме креста делают в районе улицы Амурской, 1. Там все желающие смогут набрать воды в праздник, 19 января. В этот же день иордань будут освящать.

Как сообщалось ранее, в городе традиционно оборудуют несколько купелей. В Благовещенске окунуться можно будет на реке Зее – в районе Амурской, 1, на турбазе «Мухинка» и на Амуре в районе переулка Уралова.

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#праздники #религия

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Комментарии
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    7 часов назад

    Как там кот Валерий?...

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Да там вобщем-то для провереных по здоровью следует быть, а остальные - это риск. Кто отвечать будет?

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Мануальщики без хлеба не останутся

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    пусть грешники смоют грехи с себя

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    Братеев

    пусть грешники смоют грехи с себя



    Воды в реках и озерах России не хватит!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    Братеев

    пусть грешники смоют грехи с себя



    Воды в реках и озерах России не хватит!



    Ну не топиться же они собираются.

    Просто окунуться.

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