Сельским школам в Приамурье выделили 11 миллионов рублей на ремонт

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В министерстве образования и науки Амурской области провели рабочую встречу, на которой определили список сельских школ для получения субсидий на ремонт спортзалов в 2018 году. В рассмотрении вопроса участвовали представители профильных министерств, Общественного народного фронта и ГКУ «Строитель».

Как было отмечено, на ремонт спортзалов в сельских школах Приамурья из федеральной казны направлено 11 миллионов рублей. Кроме того, на эту статью расходов в областном и местном бюджетах предусмотрено около 4 миллионов.

За три предыдущих года по программе «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» из бюджетов всех уровней в Приамурье было направлено свыше 100 миллионов рублей. На эти деньги в школах отремонтировано 55 спортзалов, создано 53 спортклуба, а также 21 открытое спортивное сооружение оснащено спортивным инвентарем, под спортивный зал переоборудована одна аудитория. Благодаря этому количество амурских школьников, занимающихся спортом во внеурочное время, выросло до 63 %.