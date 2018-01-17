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17 января 2018, 17:47 2

Сельским школам в Приамурье выделили 11 миллионов рублей на ремонт

Сельским школам в Приамурье выделили 11 миллионов рублей на ремонт
Фото: SM News

В министерстве образования и науки Амурской области провели рабочую встречу, на которой определили список сельских школ для получения субсидий на ремонт спортзалов в 2018 году. В рассмотрении вопроса участвовали представители профильных министерств, Общественного народного фронта и ГКУ «Строитель».

Как было отмечено, на ремонт спортзалов в сельских школах Приамурья из федеральной казны направлено 11 миллионов рублей. Кроме того, на эту статью расходов в областном и местном бюджетах предусмотрено около 4 миллионов.

За три предыдущих года по программе «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» из бюджетов всех уровней в Приамурье было направлено свыше 100 миллионов рублей. На эти деньги в школах отремонтировано 55 спортзалов, создано 53 спортклуба, а также 21 открытое спортивное сооружение оснащено спортивным инвентарем, под спортивный зал переоборудована одна аудитория. Благодаря этому количество амурских школьников, занимающихся спортом во внеурочное время, выросло до 63 %.

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#областная власть #российская власть #строительство #школа

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Ну, повезло сельским школам Приамурья. На такие денжищи грандиозный ремонт устроят.

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Когда в РОО клянчит директор 10 тыс в год на лампочки и кран, когда на краску деньги выбивают месяцами, когда никак нет средств чтобы поменять полусгоревшие светильники, пусть хоть кому-то счастье привалит размером тысяч в сто. Сын невесел, голову повесил, школа отремонтирована, а учить детей некому. Русский и математика ведутся кем угодно только не специалистами. Переучивать готовы хоть трудовика с физруком, но и они не хотят. Беда вообще-то в сельских щколах не с ремонтами а с учителями.

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