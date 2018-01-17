Прокуратура проверяет факт вырубки деревьев в Бурейском районе

Фото амурского отделения ОНФ

В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента. По ее результатам обещают дать юридическую оценку деятельности ответственных лиц.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», – сказано на сайте прокуратуры Амурской области.