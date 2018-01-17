Прокуратура проверяет факт вырубки деревьев в Бурейском районе
Прокуратура Бурейского района организовала проверку по информации, размещенной 16 января на сайте Амур.инфо. Как сообщало информагентство, жители района пожаловались в ОНФ на массовую вырубку берез в лесах.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента. По ее результатам обещают дать юридическую оценку деятельности ответственных лиц.
«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», – сказано на сайте прокуратуры Амурской области.
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