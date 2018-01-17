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17 января 2018, 17:33 1

Прокуратура проверяет факт вырубки деревьев в Бурейском районе

Прокуратура проверяет факт вырубки деревьев в Бурейском районе
Фото амурского отделения ОНФ

Прокуратура Бурейского района организовала проверку по информации, размещенной 16 января на сайте Амур.инфо. Как сообщало информагентство, жители района пожаловались в ОНФ на массовую вырубку берез в лесах.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента. По ее результатам обещают дать юридическую оценку деятельности ответственных лиц.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», – сказано на сайте прокуратуры Амурской области.

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#закон #природа

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Комментарии
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  • valent

    valent
    3 часа назад

    По аэропортовской дороге на 9-м километре в лесополосе постоянно вырубают деревья, одни пеньки остаются. Кто должен следить о незаконной вырубке. Дрова дорогие и вот и рубят их.

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