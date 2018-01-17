«Форма воды», «Темные времена», «Приключения Паддингтона–2»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенцы увидят четыре киноновинки. Одна из них российкого производства – это фильм «Скиф». Также горожанам покажут семейный фильм «Приключения Паддингтона–2», американскую фэнтезийную мелодраму режиссёра Гильермо дель Торо «Форма воды» и британский драматический фильм-биографию режиссёра Джо Райта «Темные времена». Амур.инфо знакомит читателей с очередными премьерами.

Приключения Паддингтона–2

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Актеры: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис. Режиссер: Пол Кинг.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, «Харбине», киноцентре «Благовещенск», ОКЦ.

Скиф

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

Актеры: Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич. Режиссер: Рустам Мосафир.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, «Харбине», киноцентре «Благовещенск», ОКЦ.

Форма воды

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

Актеры: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер. Режиссер: Гильермо дель Торо.

Посмотреть картину можно в киноцентре «Благовещенск».

Темные времена

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Актеры: Лили Джеймс, Гари Олдман, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас. Режиссер: Джо Райт.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск». Ознакомиться с подробным расписанием киносеансов можно на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».