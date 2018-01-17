Юные амурчане поборются за поездку в Лондон к футбольному клубу «Арсенал»

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Футбольные команды школ-интернатов и детских домов Приамурья примут участие в футбольном турнире «Будущее зависит от тебя». Главным призом победителям станет поездка в Лондон к футбольному клубу «Арсенал».

Первый этап всероссийских соревнований состоится в СК «Юность» 22 и 23 января. Сначала выявят лучшую команду в старшей возрастной группе – 14-15 лет, а на следующий день свои умения в футболе покажут более юные спортсмены – 12-13 лет. Всего мероприятие соберет 10 команд.

Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходят в Амурской области восьмой год. Мероприятие проводится при поддержке Российского футбольного союза, региональных министерств образования и науки, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, а также администрации города Благовещенска и компании «Мегафон».

«Это уникальные и единственные соревнования для детей, находящихся на попечении государства», – отмечают организаторы.

Второй тур соревнований состоится 12-15 марта во Владивостоке. Против лучших амурских спортсменов, отобранных по итогам регионального этапа, выступят команды-победительницы соревнований из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Лучшая сборная получит право участвовать в финале в Сочи, где будет разыграна путевка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал», сообщает пресс-служба областного министерства образования.