Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
17 января 2018, 17:18 0

Юные амурчане поборются за поездку в Лондон к футбольному клубу «Арсенал»

Юные амурчане поборются за поездку в Лондон к футбольному клубу «Арсенал»
Фото: ynost.by

Футбольные команды школ-интернатов и детских домов Приамурья примут участие в футбольном турнире «Будущее зависит от тебя». Главным призом победителям станет поездка в Лондон к футбольному клубу «Арсенал».

Первый этап всероссийских соревнований состоится в СК «Юность» 22 и 23 января. Сначала выявят лучшую команду в старшей возрастной группе – 14-15 лет, а на следующий день свои умения в футболе покажут более юные спортсмены – 12-13 лет. Всего мероприятие соберет 10 команд.

Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходят в Амурской области восьмой год. Мероприятие проводится при поддержке Российского футбольного союза, региональных министерств образования и науки, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, а также администрации города Благовещенска и компании «Мегафон».

«Это уникальные и единственные соревнования для детей, находящихся на попечении государства», – отмечают организаторы.

Второй тур соревнований состоится 12-15 марта во Владивостоке. Против лучших амурских спортсменов, отобранных по итогам регионального этапа, выступят команды-победительницы соревнований из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Лучшая сборная получит право участвовать в финале в Сочи, где будет разыграна путевка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал», сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Просмотров всего: 230

#дети #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Детям-инвалидам из детдома села Садовое устроили профессиональную фотосессию
Общество 3

Амурская служба занятости ищет работу для Елены Сибилевой
Происшествия 4

Похититель 10-летней Кати Бачуриной настаивает на своей невиновности
Общество 1

В Пенсионном фонде разъяснили процедуру получения ежемесячных выплат на второго ребенка