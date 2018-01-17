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17 января 2018, 17:17 6

В Белогорске попал в ДТП автомобиль скорой, ехавший на вызов (видео)

В Белогорске попал в ДТП автомобиль скорой, ехавший на вызов (видео)
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

17 января в Белогорске произошло ДТП, участником которого стал автомобиль скорой помощи. Машина столкнулась с кроссовером Honda CR-V. В аварии пострадала фельдшер скорой.

ДТП случилось на перекрестке улиц Кирова и Скорикова. Скорая помощь ехала на вызов с включенной сиреной. При выезде на перекресток на красный сигнал светофора спецавтомобиль столкнулся с кроссовером Honda CR-V. Водитель иномарки обязан был уступить дорогу скорой, но не сделал этого.

В результате ДТП получила ушибы фельдшер скорой помощи, пишет «Амур28.инфо».

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 1260

#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Brabusяга

    Brabusяга
    8 часов назад

    Но и водитель скорой должен был убедиться, что его пропускают

  • юджин

    юджин
    7 часов назад

    Каким образом? Выйти и каждого спросить - ты меня видишь, можно ехать? Вряд ли водитель скорой настолько туп, чтобы ломиться напролом через перекресток

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    он не туп ...он виноват

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Brabusяга

    Но и водитель скорой должен был убедиться, что его пропускают



    в том то и дело, водитель CR-V мог слушать в своей машине музыку на всю громкость (этого ничто не запрещает) или в наушниках разговаривать по телефону. Вой сирены при этом вполне может быть не слышен.

  • юджин

    юджин
    1 час назад

    С таким отношением народа я не удивлен что мы часами ждем скорую. Виноват водитель скорой что спешил к кому то из нас? К кому то из тех кто визжит в интернетах -"скорая долго ехала"?. Нате вам, получайте! В следующий раз он поедет ровно так, как предписывают интернетборцы. Ждите скорую, ждите! Если дождетесь пока водитель реанимобиля убедится что он может безопасно проехать.

  • юджин

    юджин
    1 час назад

    С таким отношением народа я не удивлен что мы часами ждем скорую. Виноват водитель скорой что спешил к кому то из нас? К кому то из тех кто визжит в интернетах -"скорая долго ехала"?. Нате вам, получайте! В следующий раз он поедет ровно так, как предписывают интернетборцы. Ждите скорую, ждите! Если дождетесь пока водитель реанимобиля убедится что он может безопасно проехать.

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