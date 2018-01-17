В Белогорске попал в ДТП автомобиль скорой, ехавший на вызов (видео)
17 января в Белогорске произошло ДТП, участником которого стал автомобиль скорой помощи. Машина столкнулась с кроссовером Honda CR-V. В аварии пострадала фельдшер скорой.
ДТП случилось на перекрестке улиц Кирова и Скорикова. Скорая помощь ехала на вызов с включенной сиреной. При выезде на перекресток на красный сигнал светофора спецавтомобиль столкнулся с кроссовером Honda CR-V. Водитель иномарки обязан был уступить дорогу скорой, но не сделал этого.
В результате ДТП получила ушибы фельдшер скорой помощи, пишет «Амур28.инфо».
Видео: instagram.com/dtp_belogorsk
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