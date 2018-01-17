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17 января 2018, 16:40 3

Амурская служба занятости ищет работу для Елены Сибилевой

Амурская служба занятости ищет работу для Елены Сибилевой
Фото: amur.info

После публикации о том, что мать двоих детей Елена Сибилева ищет работу, проблемой озаботились в амурской службе занятости. Женщине предложили вакансию в клининговой компании.

Елена Сибилева призналась в Инстаграме, что ищет работу, потому что ей не на что лечить ребенка. Дочь Даша нуждается в постоянном уходе и реабилитации. Девочка пострадала во время родов в амурском перинатальном центре. У ребенка сразу несколько диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез и задержка психомоторного развития. Ее сестра-двойняшка Вика здорова.

Малышек Елена воспитывает одна. Работать днем по графику она не может, так как Даше требуется постоянный уход. Семья живет на пособие по инвалидности. Елена сообщила, что ищет работу в ночное время и даже готова обучаться, например вязанию.

«Специалисты службы занятости населения области связались по телефону с Еленой Сибилевой, предложили имеющуюся вакансию в ООО "Мультиопт", где возможно трудоустройство на рабочее место, не требующее квалификации, в ночное время. Елена проинформирована о том, что она может дома самостоятельно подбирать работу на портале "Работа в России". Кроме того, специалистами предложено Елене встать на учет в центр занятости населения города Благовещенска для подбора вариантов трудоустройства и других видов занятости», – сообщили в ведомстве.

Когда в благовещенском Центре занятости населения будет появляться информация о подходящих вакансиях, специалисты будут сообщать об этом Елене. С мамой двойняшек они договорились держать связь.

Просмотров всего: 1443

#дети #здоровье #работа #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Lovvan

    Lovvan
    8 часов назад

    Когда ей бедняжке работать, двое маленьких деток, одна инвалид, по ночам? а отдых маме, что не нужен? это очень тяжело, а государство должно помогать таким семьям, и центр по вине которого произошло это, тоже должно понести какое то наказание.

  • DeamonX

    DeamonX
    7 часов назад

    Центр занятости читает Инстаграмм только Сибилевой? Или каждый может таким образом подать заявку на помощь в трудоустройстве?

  • Бабушка-старушка

    Бабушка-старушка
    49 минут назад

    А почему нет материальной помощи от отца?Надолго Елены не хватит при таком жизненном ритме.

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