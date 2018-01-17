Амурская служба занятости ищет работу для Елены Сибилевой

Фото: amur.info

Елена Сибилева призналась в Инстаграме, что ищет работу, потому что ей не на что лечить ребенка. Дочь Даша нуждается в постоянном уходе и реабилитации. Девочка пострадала во время родов в амурском перинатальном центре. У ребенка сразу несколько диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез и задержка психомоторного развития. Ее сестра-двойняшка Вика здорова.

Малышек Елена воспитывает одна. Работать днем по графику она не может, так как Даше требуется постоянный уход. Семья живет на пособие по инвалидности. Елена сообщила, что ищет работу в ночное время и даже готова обучаться, например вязанию.

«Специалисты службы занятости населения области связались по телефону с Еленой Сибилевой, предложили имеющуюся вакансию в ООО "Мультиопт", где возможно трудоустройство на рабочее место, не требующее квалификации, в ночное время. Елена проинформирована о том, что она может дома самостоятельно подбирать работу на портале "Работа в России". Кроме того, специалистами предложено Елене встать на учет в центр занятости населения города Благовещенска для подбора вариантов трудоустройства и других видов занятости», – сообщили в ведомстве.

Когда в благовещенском Центре занятости населения будет появляться информация о подходящих вакансиях, специалисты будут сообщать об этом Елене. С мамой двойняшек они договорились держать связь.