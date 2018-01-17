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17 января 2018, 16:33 1

В Тынде работники локомотивного депо из-за недоплат массово обратились в прокуратуру

В Тынде работники локомотивного депо из-за недоплат массово обратились в прокуратуру
Фото: drive2.ru

В Тынде бьют тревогу работники ремонтного цеха местного локомотивного депо. Люди уверяют, что руководство предприятия не платит им деньги в полном объеме. Отчаявшись решить проблему мирным путем, сотрудники цеха обратились в Тындинскую транспортную прокуратуру.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» один из работников Александр, людям недоплачивают третий месяц. «У нас проходят тепловозы в количестве, например, по процентовке – 130 % в месяц. А нам последние месяцы закрыли под 100 %», – объясняет он. По словам мужчины, здесь работают около 150 человек, и эта проблема коснулась всех.

Порядка 50 человек написали коллективное заявление в Тындинскую транспортную прокуратуру. Ведомство, говорит Александр, уже занялось этой ситуацией. «На данный момент прокуратура работает у нас здесь, в депо. Изъяли всю документацию», – отмечает собеседник. Приехали и компетентные лица из Москвы, добавляет он.

«Они всё не могут найти, кто крайний, кто должен оплатить нам теперь. Кто виноват в том, что они нам не оплатили работу», – говорит Александр.

В Тындинской транспортной прокуратуре ИА «Амур.инфо» подтвердили факт обращения работников. «Работники недовольны тем, что им снизили размеры заработной платы», – говорят в прокуратуре.

В настоящее время по факту обращения ведомство проводит проверку. Если нарушения подтвердятся, будут приняты необходимые акты. При этом в прокуратуре опровергают информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что люди готовы начать голодовку и забастовку.

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#происшествия #работа #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    В прокуратуре оклады отличные, они не переживают.Будет очередная отписка, представление.

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