В Тынде работники локомотивного депо из-за недоплат массово обратились в прокуратуру

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В Тынде бьют тревогу работники ремонтного цеха местного локомотивного депо. Люди уверяют, что руководство предприятия не платит им деньги в полном объеме. Отчаявшись решить проблему мирным путем, сотрудники цеха обратились в Тындинскую транспортную прокуратуру.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» один из работников Александр, людям недоплачивают третий месяц. «У нас проходят тепловозы в количестве, например, по процентовке – 130 % в месяц. А нам последние месяцы закрыли под 100 %», – объясняет он. По словам мужчины, здесь работают около 150 человек, и эта проблема коснулась всех.

Порядка 50 человек написали коллективное заявление в Тындинскую транспортную прокуратуру. Ведомство, говорит Александр, уже занялось этой ситуацией. «На данный момент прокуратура работает у нас здесь, в депо. Изъяли всю документацию», – отмечает собеседник. Приехали и компетентные лица из Москвы, добавляет он.

«Они всё не могут найти, кто крайний, кто должен оплатить нам теперь. Кто виноват в том, что они нам не оплатили работу», – говорит Александр.

В Тындинской транспортной прокуратуре ИА «Амур.инфо» подтвердили факт обращения работников. «Работники недовольны тем, что им снизили размеры заработной платы», – говорят в прокуратуре.

В настоящее время по факту обращения ведомство проводит проверку. Если нарушения подтвердятся, будут приняты необходимые акты. При этом в прокуратуре опровергают информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что люди готовы начать голодовку и забастовку.