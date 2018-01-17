Похититель 10-летней Кати Бачуриной настаивает на своей невиновности

Как сообщало Амур.инфо, Катю Бачурину, живущую в селе Волочаевка Еврейской автономной области, похитили в конце января 2016 года. Искали девочку почти трое суток. Установлено, что 41-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения следовал на автомобиле в Амурскую область по федеральной дороге «Амур». Проезжая по улице Партизанской в селе Волочаевка-1 Смидовичского района ЕАО, он увидел девочку, которая шла по обочине проезжей части. Мужчина остановился, схватил ребенка и посадил на заднее сиденье своего автомобиля. Он отобрал у девочки сотовый телефон и продолжил движение в сторону Амурской области.

Следственные действия одновременно проводились на территории трех субъектов – ЕАО, Амурской области и Хабаровского края. В какой-то момент появилась оперативная информация о том, что в одной из гостиниц Райчихинска остановился мужчина с девочкой без документов. Их описание соответствовало ориентировкам. Переговоры с похитителем – жителем Хабаровска – ни к чему не привели. Ребенок был освобожден в результате силовой операции.

В декабре 2016-го Смидовичский районный суд ЕАО, руководствуясь принципом территориальной подсудности, принял решение о передаче громкого уголовного дела о похищении школьницы в Райчихинский городской суд. Большинство наиболее тяжких преступлений обвиняемый совершил в Амурской области. Законный представитель потерпевшей, прокурор, обвиняемый и его адвокат возражали против передачи материалов в соседний регион. Однако в этом случае мнение последних не имело юридического значения.

При этом родителей похищенной школьницы возмущал тот факт, что они не смогут посещать судебные слушания. Родственники высказывали опасения, что преступник в таком случае может не понести заслуженного наказания. В итоге суд приговорил похитителя к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Но осужденный подал апелляцию.

Как рассказал отчим девочки, Владимир Погарский, свою вину похититель до сих пор не признал и требует оправдательного приговора. Родители Кати рассчитывают, что наказание останется неизменным, однако некоторые опасения у них все же есть.

«Похититель до сих пор находится в СИЗО. Он не согласен с приговором и требует, чтобы его оправдали. Пишет, что ничего не делал, а его оклеветали. Я думаю, что вряд ли его оправдают, а вот моя супруга этого опасается. С другой стороны, я ее понимаю. В нашей судебной практике бывали разные случаи… Жалобу рассмотрит областной суд в Благовещенске. Сейчас я пишу письмо, чтобы для нас опять организовали видеоконференцсвязь, и мы могли участвовать в судебном процессе», – сказал Владимир Погарский.