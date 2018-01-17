В Пенсионном фонде разъяснили процедуру получения ежемесячных выплат на второго ребенка

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В ПФР отметили, что действие программы маткапитала продлевается до 31 декабря 2021 года, но сумма остается прежней – 453 026 рублей вплоть до 2020 года. Кроме того, вводятся ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. При этом мама сможет подать сразу два заявления – на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители смогут подать и заявление на получение СНИЛС ребенку.

Как сообщалось ранее, размер выплаты в каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за второй квартал предшествующего года. В Амурской области сумма будет составлять 11 979 рублей. А претендовать на выплату смогут амурские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 18 276 рублей – это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за второй квартал 2017 года в Приамурье.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и так далее. Все остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН пенсионный фонд запрашивает самостоятельно. Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в отношение этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах. Закон отводит Пенсионному фонду один месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.

Еще одно изменение – не дожидаясь трехлетия ребенку, по случаю рождения которого был выдан сертификат, теперь можно направить материнский капитал на дошкольное образование старшего. При этом оплатить содержание можно не только в государственном, но и частном детсаду. Обязательным условием является наличие у образовательного учреждения лицензии.

Также, при наличии лицензии, деньгами из капитала теперь можно будет оплатить не только основное образование, но и дополнительное – различные виды спорта, уроки в художественных школах и другие развивающие кружки и секции для ребенка различных форм собственности. Это стало возможным после того, как из перечня необходимых документов у образовательной организации исчезло наличие аккредитации.

По всем основным направлениям использования средств материнского капитала порядок не изменился. Направить деньги на улучшение жилищных условий до исполнения ребенку 3 лет можно на оплату ипотеки, целевого кредита на приобретение или строительство жилья, а также заём у юридического лица, а после 3 лет – напрямую без привлечения кредитных средств. Также направить средства можно на формирование будущей накопительной пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номеру горячей линии: 8(4162) 202-319, сообщает ПФР по Амурской области.