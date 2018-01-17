За отказ принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей будут штрафовать

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Роспотребнадзор отреагировал на сообщения СМИ о том, что во многих регионах есть проблемы с приемом у граждан новых купюр 200 и 2 000 рублей. Ведомство напоминает, что это – законное платежное средство и принимать его обязаны. И анонсировало открытие горячей линии по этим вопросам.

Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей были введены в обращение Банком России 12 октября 2017 года. В Амурскую область новые купюры поступили в конце 2017 года. Между тем многие СМИ пишут о том, что граждане не могут расплатиться новыми деньгами. Проблемы возникли во многих российских регионах, не стала исключением и Амурская область. 16 января 2-тысячные купюры не приняли у пенсионерки в РКЦ Благовещенска.

«(…) любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг)», – сообщает Роспотребнадзор на своем сайте 17 января.

Ведомство пишет, что такие факты могут иметь признаки административного правонарушения. Ответственность за это предусмотрена КоАП РФ. Виновных лиц ожидают штрафы, для юридических лиц – в размере до 50 тысяч рублей.

С 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по вопросу приема купюр нового образца. Специалисты и эксперты проконсультируют граждан по обращению купюр 2 000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».