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17 января 2018, 14:50 6

За отказ принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей будут штрафовать

За отказ принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей будут штрафовать
Фото: 31tv.ru

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения СМИ о том, что во многих регионах есть проблемы с приемом у граждан новых купюр 200 и 2 000 рублей. Ведомство напоминает, что это – законное платежное средство и принимать его обязаны. И анонсировало открытие горячей линии по этим вопросам.

Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей были введены в обращение Банком России 12 октября 2017 года. В Амурскую область новые купюры поступили в конце 2017 года. Между тем многие СМИ пишут о том, что граждане не могут расплатиться новыми деньгами. Проблемы возникли во многих российских регионах, не стала исключением и Амурская область. 16 января 2-тысячные купюры не приняли у пенсионерки в РКЦ Благовещенска.

«(…) любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг)», – сообщает Роспотребнадзор на своем сайте 17 января.

Ведомство пишет, что такие факты могут иметь признаки административного правонарушения. Ответственность за это предусмотрена КоАП РФ. Виновных лиц ожидают штрафы, для юридических лиц – в размере до 50 тысяч рублей.

С 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по вопросу приема купюр нового образца. Специалисты и эксперты проконсультируют граждан по обращению купюр 2 000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

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#финансы

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    блин, у нас все по принципу ниппеля работает: в одну сторону дуешь, в другую не получается. с одной стороны говорят про развитие малого бизнеса - с другой его прессуют; с одной стороны говорят про развитие ДВ - с другой валят с него при первой возможности; с одной стороны выдают новые купюры - с другой их не принимают. не страна, а сплошное 1 апреля.

  • Кайзер

    Кайзер
    10 часов назад

    А штраф можно будет оплачивать 200-ми и 2000-ми купюрами????

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    10 часов назад

    ЕСЛИ ПОДЛИННОСТЬ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИ, КАКАЯ ВИНА?

  • Mark1204

    Mark1204
    7 часов назад

    Наступила горячая пора для фальшивомонетчиков.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Одни дурканули , наштомповала, а народ страдает.Але Москва , прекратить дурачится над россиянами.

  • akar

    akar
    5 часов назад

    Вместо того, чтобы пугать штрафами, лучше бы проводили дни открытых дверей и показывали, как проверять подлинность новых денег. На сайте ЦБ это есть, с картинками - что можно проверить невооружённым глазом, что лупой, а что в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. На самих новых купюрах даже есть QR-код, в котором содержится ссылка на такое описание.

    Описание 200-рублёвой купюры - http://cbr.ru/Bank-notes_coins/banknotes_itm/?PrtId=banknotes_itm&nominal=200

    Описание 2000-рублёвой купюры - http://cbr.ru/Bank-notes_coins/banknotes_itm/?PrtId=banknotes_itm&nominal=2000

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