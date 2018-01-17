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17 января 2018, 14:26 3

В Приамурье подорожали некоторые лекарства

В Приамурье подорожали некоторые лекарства
Фото: 360tv.ru

Амурстат опубликовал данные по средним ценам на медикаменты в Амурской области в 4-м квартале 2017 года. Отмечается, что 14 препаратов, а также отечественные поливитамины без минералов подешевели в сравнении с 3-м кварталом 2017 года. Три препарата и поливитамины с макро- и микроэлементами стали стоить дороже.

В период с октября по декабрь 2017 года снижение цен наблюдалось на сульфацетамид – на 12,1 %, амброксол – на 8,3 %, колдрекс – на 8,1 %. Дешевле на 4,7 % стали стоить такие препараты, как бромгексин, корвалол, таурин, амоксициллин, йод, настойка пустырника. Цены на валидол опустились на 4,7 %. Панкреатин, аспирин отечественный, офтан катахром, левомеколь подешевели на 3,1-3,9 %, а отечественные поливитамины без минералов – на 10,1 %.

Увеличились цены на индапамид – на 1,7 %. Линекс, гепарин натрия подорожали на 1,4 %, а поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,8 %.

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#здоровье #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    так он ж подешевели????????????????????

  • invv

    invv
    8 часов назад

    Вчера сообщили, что лекарства подешевели, а сегодня они уже подорожали - это цирк.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Падлы! Верните цитрамон в дешевой упаковке! Придумали дорогую упаковку, как будто это что-то для потребителя значит.

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