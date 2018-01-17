Амурчане могут посещать пограничную зону без специального разрешения

«Сейчас любому гражданину Российской Федерации, имеющему на руках паспорт гражданина РФ, можно свободно ехать до инженерно-технических сооружений. Проще говоря – до колючей проволоки», – рассказал пограничник.

Если гражданин России просто едет в гости, то ему не надо никакого дополнительного разрешения, как это было раньше. В случае, если человек собирается заниматься какой-либо деятельностью в пограничной зоне в пределах пяти километров от государственной границы – вывоз гравия, выпас скота, рыбная деятельность, охота – ему необходимо получить разрешение. Раньше разрешения требовались и на другие виды деятельности, которые не связаны с недропользованием, например, проведение культурно-массовых мероприятий, торговлю.

«До системы можно ехать просто по паспорту, а для того чтобы попасть за инженерно-технические сооружения, нужен специальный пропуск. Граждане, постоянно проживающие на территории Амурской области и имеющие регистрацию по месту жительства, при желании, могут получить пропуск до трех лет. Для других субъектов пропуск выписывается на один год, как и прежде», – добавил Самвел Баласанян.

Кроме того, в новых Правилах есть список из 23 пунктов, в котором предусмотрен въезд без пропусков. Это работники транспорта, те, кто едет в командировку, занимает руководящие посты, занимается контролирующими функциями, а также полиция, скорая помощь, пожарные, которые выполняют свои должностные обязанности.

Сроки выдачи пропусков и разрешений по регламенту теперь сократились. Раньше пропуск готовился месяц, сейчас – до 15 рабочих дней.

Места подачи заявлений для пропусков и разрешений различного назначения в пограничную зону и зону инженерно-технических сооружений не поменялись. Можно обратиться в Сковородино, Шимановск, Райчихинск, Благовещенск, где находятся службы и пограничные управления. «Если у кого-то нет возможности подъехать, то можно это сделать через общий портал госуслуг. Можно отправить письмо, но тогда сроки выдачи увеличиваются. Эта услуга бесплатная», – рассказал Самвел Баласанян.