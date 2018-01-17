Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
17 января 2018, 14:13 8

Полномочия амурского министерства информационной политики передают минкультуры

Полномочия амурского министерства информационной политики передают минкультуры

Министерство культуры и архивного дела Амурской области скоро будет называться министерством культуры и национальной политики. Это связано с передачей ведомству полномочий от министерства внутренней и информационной политики.

О передаче министерству новых полномочий рассказала Ольга Юркова, руководитель министерства культуры и архивного дела, во время рабочей поездки в Октябрьский район.

«В Екатеринославке министр встретилась со всеми работниками культуры, рассказала о планах работы на ближайший год и присоединении к министерству культуры и архивного дела полномочий, расформированного с нового года министерства внутренней и информационной политики. Это значит, что в скором времени министерство культуры и архивного дела будет переименовано в министерство культуры и национальной политики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В сообщении также говорится, что министерство внутренней и информационной политики было расформировано с нового года. Но руководитель ведомства Герман Желябовский сообщил корреспонденту Амур.инфо в телефонном разговоре, что «министерство пока еще есть» и сам он еще является министром. Более подробный комментарий Герман Желябовский, который руководит министерством с декабря 2016 года, обещал дать в пятницу, 19 января.

В министерстве культуры и архивного дела подтвердили, что процесс передачи полномочий запущен, и уже ведется соответствующая работа. Предполагается, что минкульту добавятся задачи по реализации этноконфессиональных и религиозных отношений. Для этого собираются расширить штат, на сколько единиц, пока неизвестно.

В министерстве ждут, что передача полномочий и переименование ведомства произойдет на этой неделе. Соответствующее положение о министерстве культуры и национальной политики уже подписал губернатор, сейчас идет процесс регистрации в налоговой, который завершится 19 января. Об этом рассказали в минкультуры.

Известно, что функции отдела внутренней политики, в частности работу с органами местного самоуправления, передадут в аппарат губернатора. А отдел информационной политики будет ликвидирован.

Как сообщало Амур.инфо, о планах правительства сократить одно министерство губернатор написал в своем аккаунте в Инстаграме.

Просмотров всего: 1642

#областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    11 часов назад

    Все передать в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности, эти бывшие военные танкиста со всеми задачами справятся. Дебильными отчетами всех завалят, в помощь ЕДДС.

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    10 часов назад

    Конечно это министерство лесного хозяйства с его руководством и людей загнобят и унизят как захотят.Лучше бы о другом думали. ДА подождите, еще и в губернаторы вылезут из этого министерства.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    9 часов назад

    Давно было пора, губернатору – плюс!

    Хочется надеется, что у Нового министерства, с новыми задачами, будет и НОВЫЙ Министр!

    СМИ тоже будет у этого Нового министерства?

    Кстати, а куда делся Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, что был при Министерстве культуры ? Его на сайте минкультуры нет. Вопрос то очень актуальный в год 160-летия Амурской области! )

  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Все министерства сократить, перевести в управлении и отделы, экономия для бюджета ощутимая. Есть где работать губернатору.В Московию КАА будет летать на с экономленные денежки супер классом по несколько раз в неделю.

  • olgaem

    olgaem
    6 часов назад

    да дай бог чтобы был новый министр!

  • 55

    55
    6 часов назад

    Национальная политика министерства в чем заключаться будет: чукчей, нанайцев, якутов, китайцев, амурчан, бодрячков или ещё кого из нас будут делать? Куда катимся(

  • Формат

    Формат
    4 часа назад

    Предлагаю поменять местами по значимости - министерство национальной политики и культуры.Все равно ерунда получается.

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    1 час назад

    А Венлинского сократить не хотят?

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Сельским школам в Приамурье выделили 11 миллионов рублей на ремонт
Общество 78

Имущество военного ремонтного завода в Белогорске пустят с молотка
Общество 40

В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенную им землю
Общество 35

Средняя зарплата соцработников в 2018 году превысит 35 тысяч рублей