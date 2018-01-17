Полномочия амурского министерства информационной политики передают минкультуры

Министерство культуры и архивного дела Амурской области скоро будет называться министерством культуры и национальной политики. Это связано с передачей ведомству полномочий от министерства внутренней и информационной политики.

О передаче министерству новых полномочий рассказала Ольга Юркова, руководитель министерства культуры и архивного дела, во время рабочей поездки в Октябрьский район.

«В Екатеринославке министр встретилась со всеми работниками культуры, рассказала о планах работы на ближайший год и присоединении к министерству культуры и архивного дела полномочий, расформированного с нового года министерства внутренней и информационной политики. Это значит, что в скором времени министерство культуры и архивного дела будет переименовано в министерство культуры и национальной политики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В сообщении также говорится, что министерство внутренней и информационной политики было расформировано с нового года. Но руководитель ведомства Герман Желябовский сообщил корреспонденту Амур.инфо в телефонном разговоре, что «министерство пока еще есть» и сам он еще является министром. Более подробный комментарий Герман Желябовский, который руководит министерством с декабря 2016 года, обещал дать в пятницу, 19 января.

В министерстве культуры и архивного дела подтвердили, что процесс передачи полномочий запущен, и уже ведется соответствующая работа. Предполагается, что минкульту добавятся задачи по реализации этноконфессиональных и религиозных отношений. Для этого собираются расширить штат, на сколько единиц, пока неизвестно.

В министерстве ждут, что передача полномочий и переименование ведомства произойдет на этой неделе. Соответствующее положение о министерстве культуры и национальной политики уже подписал губернатор, сейчас идет процесс регистрации в налоговой, который завершится 19 января. Об этом рассказали в минкультуры.

Известно, что функции отдела внутренней политики, в частности работу с органами местного самоуправления, передадут в аппарат губернатора. А отдел информационной политики будет ликвидирован.

Как сообщало Амур.инфо, о планах правительства сократить одно министерство губернатор написал в своем аккаунте в Инстаграме.