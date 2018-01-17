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17 января 2018, 14:02 1

Днем 15-20 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 18 января

Днем 15-20 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 18 января
Фото: fishki.net

В Амурской области 18 января установится переменная облачность, ночью в большинстве восточных районов пройдет снег, днем местами по северу области ожидается слабый снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 27…32 градуса мороза, местами по северу – минус 37…42. Днем термометры покажут 15…20 ниже нуля, местами – минус 25…30.

В Благовещенске ночью установится переменная облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура составит 26…28 градусов ниже нуля. Днем в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 15…17 ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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