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17января
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Сотрудников Мазановской больницы подозревают в мошенничестве

Сотрудников Мазановской больницы подозревают в мошенничестве
Фото: ngs24.ru

15 января правоохранители возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница». Их подозревают в мошенничестве в сфере страхования.

Установлено, что в 2016-2017 годах должностные лица больницы вносили фиктивные записи в реестр на оплату медицинских услуг. Речь об услугах, оказанных учреждением в амбулаторных условиях в неотложной форме 24-м людям.

Также установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение больницы за оказанием неотложной помощи после того, как эти люди были зарегистрированы умершими.

Как сообщает прокуратура Амурской области, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу).

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#закон #здоровье #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да это во всей медицине-по всей области

  • Братеев

    Братеев
    59 минут назад

    без приписок у них зарплат не будет-у народа медики деньги не воруют и следовательно народу на это наплевать

  • Док

    Док
    46 минут назад

    +++ А как иначе выживать больнице

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