Амурской филармонии нужен новый концертный рояль: инструмент исчерпал свой ресурс

В Амурской областной филармонии надеются приобрести новый концертный рояль. Сейчас на сцене стоит инструмент 1982 года выпуска, который уже исчерпал технические возможности. Приобрести рояль за свой счет учреждение не может.

Рояль, на котором играют как амурские, так и приезжие пианисты, давно устарел. Свою роль здесь сыграло не только время – в условиях концертного зала сложно создавать одинаковые температуры и уровень влажности, которые необходимы для сохранения строя, объяснили в учреждении.

Концертный рояль в среднем стоит от 3,5 до 12 миллионов рублей. Собственный бюджет филармонии не может себе позволить такие расходы.

«Какую бы коммерческую деятельность ни вела Амурская областная филармония, мы не можем себе позволить купить новый концертный рояль, это бюджет Амурской области. Есть понятие грантовой поддержки, и уже пять лет подряд мы участвуем во всех возможных грантах и Министерства культуры РФ, и правительства РФ. Очень хочется верить, что мы выиграем тот грант, на который мы подали заявку в прошлом году. У нас большие шансы все-таки его получить. Итоги будут известны в марте», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

В этом году в филармонии запланирован концерт пианиста Танела Йоаметса, который приезжал в Благовещенск в 2011 и 2017 годах и полюбился амурскому слушателю. Кроме того, амурские зрители увидят выступления известного джазового исполнителя, а также симфонического оркестра из Приморского либо Хабаровского края.