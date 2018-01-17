Мне не на что лечить ребенка: мама Даши Сибилевой ищет работу

Елена Сибилева, мама девочек-двойняшек, одна из которых пострадала во время родов в амурском перинатальном центре, ищет работу. Просьбу о помощи в поиске дополнительного источника дохода она разместила на своей странице в Инстаграме.

«Помогите найти работу, мне не на что лечить ребёнка... К большому сожалению, это так. Вы уже стали нашей большой семьёй. Может, вы или ваши знакомые могут предложить отдалённую работу в Интернете, например. Работать могу только ночью, только тогда Даша иногда спит. У меня педагогическое образование, но полноценно работать не могу, сами понимаете: деток не оставить.

С Викулей могла бы бабушка справиться, а вот Дарья без меня не может. Хотела мыть полы в подъезде, но человек из управляющей компании уже делает это. И совсем не стыдно мыть полы, стыдно сидеть сложив ручки и ждать манны небесной. Шить, вязать я не умею, но, если предложат подобную работу, научусь. Главное, захотеть, а я хочу!» – такое эмоциональное сообщение разместила в своем микроблоге молодая женщина.

Практически сразу на это обращение откликнулся один из благовещенских магазинов: предложил Елене вести страницу в социальной сети. Однако это пока на уровне договоренности, к исполнению обязанностей молодая мама еще не приступила.

Как сообщало Амур.инфо, Даша Сибилева страдает ДЦП, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития. Елена и ее дочки-двойняшки едва не погибли во время родов областном перинатальном центре. В итоге одна из двойни – Вика – развивается, как положено, а Даше требуется постоянное лечение.

Молодая женщина воспитывает дочек одна, их отец финансово никак не участвует. Сейчас фактически единственный источник дохода Елены – это Дашино пособие по инвалидности. Поэтому на реабилитации, которые требуются девочке постоянно, средства приходится собирать всем миром. Помимо лечения, деньги постоянно нужны на текущие нужды: те же подгузники и смеси – двухгодовалая Даша еще не может есть нормальную пищу.

В ближайшее время будет объявлен новый сбор на лечение девочки в Китае. Сейчас семья ждет приглашение из 2-й больницы при Хэйлунцзянском университете. На реабилитации в Китае Даша с мамой была уже дважды. 20 декабря 2017 года они вернулись в Благовещенск после четырехмесячного лечения в клинике заболеваний головного мозга провинции Шаньси.

«Какой счет нам выставят на этот раз, пока точно сказать не могу, но ориентировочно нужно будет 650-700 тысяч рублей. Даже если не соберем сумму полностью, в Китай я поеду в любом случае: какая сумма будет столько и будем лечиться. Результаты есть, и я не имею права останавливаться. Даша уже может непродолжительное время сидеть без поддержки, но садиться сама еще не умеет. Она научилась удерживать игрушку в руке. Раньше игрушка постоянно выпадала, а сейчас она ее держит, управляет ею, тянет в рот. Научилась лежа на животе поджимать ноги и вставать на четвереньки сама. Но работы впереди еще очень много, у Даши еще тонус большой. Но первые продвижения есть, и если я сейчас все заброшу, то мы ни к чему не придем», – рассказала Елена Сибилева.

Помимо реабилитаций за рубежом, Даша с мамой периодически получают лечение в городской и областной детской больницах, ездили в Москву и Санкт-Петербург. Также Елена много занимается с девочкой дома.

Те, кто хочет помочь молодой женщине и перечислить деньги на текущие нужды, могут сделать это сейчас:

Сбербанк – 4276 0300 1666 7087, мобильный банк – +7961-954-80-54. Получатель Сибилева Е. А.

О сборе средств на предстоящее лечение в Китае Амур.инфо напишет дополнительно, после того как семья получит официальное приглашение клиники с указанием точной суммы.