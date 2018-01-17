Ночью злоумышленники пытались вломиться в благовещенский магазин (видео)

В Благовещенске полицейские предотвратили кражу из магазина. Злоумышленники в ночное время попытались проникнуть на территорию торговой точки, расположенной на улице 50-летия Октября. Кража сорвалась благодаря бдительным горожанам, которые сообщили в полицию о происходящем.

Инцидент произошел несколько дней назад. Находясь на маршруте патрулирования, около 05:00 сотрудники ППС получили сообщение от оперативного дежурного: бдительные граждане увидели, как на улице 50-летия Октября неизвестные пытаются проникнуть в магазин. Полицейские незамедлительно выехали на место.

Возле служебного входа в магазин стражи порядка заметили двоих молодых людей – они пытались проникнуть внутрь. Первую дверь злоумышленники вскрыли, вторую не успели. Увидев полицейских, они бросились бежать, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Одного из парней сотрудники задержали недалеко от места происшествия и доставили в дежурную часть. Второй был задержан в тот же день. Оба молодых человека признались, что хотели совершить кражу из магазина.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение). Ведется следствие.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Амурской области