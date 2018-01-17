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17января
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В амурском селе полицейский спас местного жителя от гибели

В амурском селе полицейский спас местного жителя от гибели
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области сотрудник полиции спас жителя села Поляна Серышевского района. Мужчина отравился угарным газом и мог погибнуть, если бы ему на помощь не пришел страж порядка.

К заместителю начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Серышевскому району капитану полиции Владимиру Блюму, проживающему в селе Поляна, обратился односельчанин. Он предположил, что с одним из местных жителей что-то случилось: дверь в его дом закрыта изнутри, а самого хозяина не видели некоторое время.

Полицейский сообщил об этом в дежурную часть и отправился на место. По прибытии на адрес Владимир в окно увидел, что на кровати в доме лежит мужчина. На стук он не реагировал. Через окно полицейский проник внутрь.

В доме было очень холодно, ощущался резкий запах гари. Хозяин жилища был без сознания, сердцебиение и дыхание прослушивались слабо. Страж порядка предположил, что мужчина мог отравиться угарным газом, что и подтвердилось позже. Владимир вытащил его на веранду, оказал необходимую помощь, накрыл одеялом и вызвал скорую. К приезду врачей полицейскому удалось привести мужчину в сознание.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, сейчас пострадавший находится в больнице. Предварительно установлено, что амурчанин растопил печь и лег спать. По какой причине угарный газ попал в помещение, установят специалисты.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Молодец, Владимир!

  • Полиграф

    Полиграф
    25 минут назад

    Вот видите, полиция пользу приносит!

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