Амурские артисты снимаются для китайского новогоднего шоу канала CCTV

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Новогоднюю программу, которая является аналогом «Голубого огонька» в России, покажут во время китайского Нового года на крупнейшем канале CCTV КНР. В съёмках участвуют 78 артистов Амурской областной филармонии и Областного дома народного творчества.

Съемки проходят в Хэйхэ на площади перед местным Домом пионеров. На соседний берег Амура уехали солисты вокальной студии «Феерия», цирка «Ап!», ансамбля танца «Дефи», Амурский народный хор, представители студии «Жираф».

Амурские артисты участвуют в проекте впервые. Для Хэйхэ – это тоже большое событие. Традиционно, новогоднюю программу снимают на западе, востоке, севере и юге страны. Городу Хэйхэ впервые выпала честь представлять северную ее часть.

«Все съемки происходят сейчас на улице, потому что север должен быть севером. Такой мороз стоит, но китайские партнеры сделали все для того, чтобы сделать этот процесс комфортным: и термобелье, и грелки, то есть всем обеспечили максимально. Очень уникальный проект. Все наши коллективы в восторге, потому что дружат, общаются. Конечно, в программе очень большое количество русских народных номеров, но есть и совместные», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Кроме того, на сцене установлено множество необычных декораций – например, покрытые инеем деревья на постаментах, украшенные красными китайскими фонариками. Чтобы сухие деревья выглядели сказочно, их специально обливают на морозе водой. В сценарии акцент авторы сделали на приграничной дружбе Приамурья и провинции Хэйлунцзян.